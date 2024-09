Juric nuovo allenatore della Roma. Dopo l’esonero di Daniele De Rossi, reso noto stamattina dalla società con un laconico comunicato, i giallorossi hanno già chiuso per il sostituto: è il tecnico croato ex Genoa, Verona e Torino, avvistato in tarda mattinata in città e per il cui ingaggio si attende solo l’ufficialità.

— Marco Conterio (@marcoconterio) September 18, 2024

Tutti gli esperti di calciomercato, tra cui Gianluca Di Marzio e Marco Conterio, danno per certo l’ingaggio di Ivan Juric come nuovo allenatore della Roma. Matteo Paro sarà il vice, Stjepan Ostojic preparatore atletico e con lui anche un altro preparatore. L’ex Torino dovrebbe firmare fino a fine stagione (giugno 2025) con opzione per un’altra stagione in caso di qualificazione dei giallorossi in Champions League.