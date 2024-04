Jonas Vinegaard trasferito in terapia intensiva: le sue condizioni, Tour a rischio

Jonas Vingegaard condizioni. Il noto ciclista è stato coinvolto in una maxi caduta al Giro dei Paesi Baschi. Trasportato all’ospedale di Txagorritxu, Vingegaard, come riporta il quotidiano spagnolo As, ha subito un intervento ed è stato poi ricoverato in terapia intensiva. (Continua…)

Durante il Giro dei Paesi Baschi, il ciclista Jonas Vingegaars è stato coinvolto, insieme ad altri, in una maxi caduta. Il danese, però, sembra quello ad aver avuto la peggio dalla maxi caduta. È stato infatti trasportato in ospedale, operato e poi ricoverato in terapia intensiva. Secondo il dottor Pablo Marcos de la Torre della Clinica Cemtro, la partecipazione al prossimo Tour de France per il ciclista danese sarebbe “quasi impossibile”.

Il direttore sportivo della Visma Merijn Zeeman ha invece dichiarato: “Wout van Aert e Jonas Vingegaard devono essere al 100% per partecipare al Giro e al Tour. Il preavviso per Wout al Giro è poco, quindi bisognerà capire in fretta se sarà possibile oppure no. Con Jonas abbiamo un po’ più di spazio fino al Tour. Fare un programma adesso è molto difficile, ci sono molti scenari in cantiere. Spero che nelle prossime due settimane le cose si chiariscano, così da poter dare concretezza”.