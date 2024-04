Ciclismo, Van Aert punta il Giro: 4 km piedi a una settimana dall’operazione. Il Giro d’Italia 2024, centosettima edizione della corsa, valevole come prova dell’UCI World Tour 2024, si svolgerà in ventuno tappe dal 4 al 26 Maggio 2024 per un totale di 3 321,2 km con partenza da Venaria Reale, in Piemonte, e arrivo a Roma. Wout Van Aert è un ciclocrossista e ciclista su strada belga che corre per il Team Visma-Lease a Bike, professionista dal 2016. Van Aert non vuole perdere questo appuntamento e così ha deciso di riprendere l’allenamento subito dopo l’operazione. (Continua a leggere dopo la foto)

Recupero record per Van Aert in vista del Giro d’Italia? Neanche una settimana dall’intervento a cui è stato sottoposto, dopo le 9 fratture rimediate nella caduta dell’Attraverso le Fiandre, il belga si è fatto già una passeggiata di 4 km. “Chi resta fermo torna indietro”, ha aggiunto WVA che vuole comunque accelerare. Il Giro d’Italia comincia il 4 maggio, fra un mese. Considerando che mancano 31 giorni allo start da Venaria Reale sembra impossibile che Van Aert possa confermare la sua presenza alla Corsa Rosa 2024 dopo l’infortunio di una settimana fa all’Attraverso le Fiandre. Giornata in cui, a seguito della caduta, ha rimediato ben 9 fratture, tra queste anche quella della clavicola, dello sterno e di varie costole. Il parere dei medici è contrastante: c’è chi crede in tempi di recupero super grazie al “fisico dell’atleta”, mentre per qualcun altro sarà già un miracolo vedere van Aert competitivo alle Olimpiadi di Parigi (del 3 Agosto prossimo). Per scoprire quando e come tornerà in sella non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.