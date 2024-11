Jasmine Carrisi fidanzato. La figlia di Al Bano e Loredana Lecciso sembra aver trovato l’amore. La giovane cantante sarebbe stata accostata al figlio della famosissima artista. La voce circolava in giro già da qualche giorno, ma solo adesso l’artista e figlia d’arte ha deciso di fare chiarezza, raccontando come stanno veramente le cose. (Continua…)

Chi è Jasmine Carrisi

Jasmine Carrisi è la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso. La giovane, seguendo le orme dei genitori, ha mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo a 17 anni, debuttando come attrice nel film “La Dama e l’ermellino” di Lorenzo Raveggi. Nel 2020, invece, ha lavorato insieme al padre nel talent show musicale “The voice senior”. Nello stesso anno ha esordito come cantante con il singolo “Ego”, mentre l’anno dopo pubblica le canzoni “Calamite” e “Fragola”. In seguito ha pubblicato tanti altri singoli, di cui uno in coppia con il rapper Clementino. Si è anche esibita sul palco di “Batitti Live”. (Continua…)

Le notizie sulla sua vita privata

Essendo molto giovane, della sua vita privata si sa molto poco. Fino a qualche tempo fa, la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso pare fosse fidanzata con un suo coetaneo. Per un periodo è stata single, poi di recente è stata accostata al figlio di una famosissima cantante. Jasmine, però, ha deciso di fare chiarezza e a “La volta buona” ha raccontato tutta la verità sul presunto flirt con il figlio della famosa cantante. (Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva…)