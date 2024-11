Jannik Sinner, la triste notizia prima della finale ATP: cosa succede con la fidanzata

Jannik Sinner continua ad ottenere ottimi risultati nella classifica ATP e si è rivelato uno dei migliori tennisti al mondo. Oltre dei suoi successi sportivi, si parla di SInner anche fuori dal terreno di gioco, che sia per il caso del doping Clostebol, della residenza a Montecarlo che tanto fa discutere, o del suo rapporto con la fidanzata Anna Kalinskaya.

La triste notizia prima della finale ATP

Vittoria storica per Jannik Sinner, che a Torino batte Taylor Fritz in due set e diventa il primo italiano di sempre a trionfare alle Atp Finals. Un successo netto, nemmeno un set perso in tutto il torneo, un successo pesante perché le Finals è uno dei tornei cardine del tennis. Ma mentre lui miete successi, c’è un campo dove proprio non riesce a trionfare: l’amore. Da qualche tempo Sinner fa coppia con Anna Kalinskaya, talentuosa tennista russa che però non si è fatta vedere a Torino per sostenere il suo fidanzato, e nemmeno un riferimento è stato fatto sui social. Anzi, la ragazza al momento si trova a Miami con le sue amiche.

Scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva