Jannik Sinner, il clamoroso gesto della fidanzata mentre lui vince

Da qualche giorni insistono le voci di una presunta rottura tra Anna Kalinskaya e Jannik Sinner. Molti indizi porterebbero a pensare che tra i due sia finita. Un nuovo segnale da parte della tennista russa confermerebbero in qualche modo il gossip. Cos'ha fatto Anna Kalinskaya mentre Jannik Sinner era impegnato alle Atp Finals di Torino?

L’assenza di Anna Kalinskaya a Torino

Continua il mistero sulla relazione tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya. I due tennisti non si mostrano insieme da qualche tempo e sono più lontani che mai. Anna non era tra gli spalti delle ATP FInals a Torina dove, invece, è comparsa a gran sorpresa Maria Braccini, la ex fidanzata storica del campione. Che Sinner si stia riavvicinando alla ex dopo la crisi con Anna Kalinskaya? Alcuni indizi farebbero pensare che i due potrebbero effettivamente essere arrivati al capolinea.

Gli indizi sulla presunta crisi tra Sinner e Anna Kalinskaya

Nell’ultimo periodo tra Jannik Sinner e Anna Kalinskaya le cose non sembrano andare a gonfie vele. Oltre al fatto che i due non appaiono insieme da tempo, la tennista russa era assente a Torino e ha anche smesso di seguire Sinner sui social. Lei ha addirittura messo like al commento di un follower che diceva che Jannik non la apprezza abbastanza. Inoltre sembra che Anna si senta sempre messa in secondo e che non avrebbe gradito alcune affermazioni di lui. Poi, mentre Sinner giocava gli ATP Finals, Anna è apparsa su Instagram e ha fatto un gesto che potrebbe essere letto come una conferma della crisi.

