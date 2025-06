Avvio vibrante a Oslo nella sfida tra Italia e Norvegia, con gli uomini di Luciano Spalletti che prendono subito il controllo del gioco. Dopo appena due minuti, gli Azzurri mostrano subito grande aggressività e qualità nel fraseggio. La prima occasione arriva al 3’ dagli sviluppi di un calcio d’angolo: Retegui stacca bene di testa ma il portiere Nyland blocca senza difficoltà.

Norvegia pericolosa con Nusa, poi il gol del vantaggio

La Norvegia risponde al 10’ con una buona azione personale di Antonio Nusa, che entra in area da sinistra e mette una palla insidiosa in mezzo: Sorloth non riesce a concludere. Ma è solo il preludio al gol del vantaggio.

Al minuto 14, arriva l’episodio che cambia l’inerzia del match: errore in uscita di Bastoni, palla persa a centrocampo e ripartenza immediata dei padroni di casa. Ancora una volta è Nusa a confezionare l’assist perfetto per Alexander Sorloth, che si inserisce e batte Donnarumma con un rasoterra preciso. È 1-0 per la Norvegia.

Italia vicina al pari ma imprecisa sotto porta

Gli Azzurri non si scompongono e cercano subito il pareggio. Al 7’, Bastoni cerca il riscatto con un bel lancio per Zappacosta, che si inserisce sul secondo palo ma manca l’aggancio decisivo. L’Italia insiste ma fatica a trovare spazi contro una Norvegia ben organizzata.

