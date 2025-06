Roma, dopo le delusioni della prima metà della scorsa stagione e dopo lo splendido interregno di Claudio Ranieri la Roma prova a cambiare pelle affidandosi a un tecnico di carattere, esperienza e idee: Gian Piero Gasperini. È finita l’epoca degli aggiustamenti temporanei, degli allenatori di transizione. La società ha deciso di costruire un progetto a lungo termine. E per farlo si è affidata all’uomo che ha scritto una pagina irripetibile nella storia recente dell’Atalanta.

Firma Gasperini. Sulla maglia compare la cifra che ha chiesto la Roma in centesimi per la vendita di Mile Svilar. Attese risposte.



(Juric) pic.twitter.com/tAFLdsg2hj — 22 PUNTI (@cenciounga) June 6, 2025

Adesso è tutto nero su bianco: Gasperini è il nuovo allenatore della Roma. Il club ha annunciato l’ingaggio del tecnico piemontese con un contratto triennale, dopo aver atteso che l’Atalanta formalizzasse la rescissione.

Nove anni intensi a Bergamo, un’epopea fatta di Champions, talenti covati, culminata con la storica vittoria dell’Europa League. Ora il salto in una grande piazza: i Friedkin gli hanno affidato un progetto ambizioso, con la piena approvazione di Claudio Ranieri, consigliere dei proprietari e primo sponsor del suo arrivo.

Gasperini ha già vissuto la sua prima giornata a Trigoria, tra riunioni operative con il nuovo direttore sportivo Florian Ghisolfi e colloqui serrati con Ranieri. Il programma è fitto: il raduno inizierà a luglio nel centro sportivo romanista, per poi spostarsi in Inghilterra nella prima parte di agosto. In agenda, amichevoli contro Latina, Sambenedettese e Everton a Liverpool. Il nuovo allenatore vuole imprimere subito la sua identità tattica e ha chiesto massima operatività sul mercato.

La Roma ha accolto Gasperini con una nota entusiasta: “L’AS Roma è lieta di annunciare che Gian Piero Gasperini è il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra. La carriera di Gasperini è stata finora caratterizzata da tattiche innovative, cultura del lavoro e una straordinaria capacità di valorizzare i giocatori. La proprietà e Claudio Ranieri sono convinti che Gasperini sia l’uomo giusto per questo incarico. Benvenuto, Mister! Forza Roma!”.

A quasi 66 anni, Gasperini abbraccia la sfida più grande della sua carriera. A Roma, città che ama e divora i suoi allenatori, dovrà portare gioco, risultati e identità. Ma questa volta, forse, c’è davvero un progetto solido alle spalle. E un uomo giusto per guidarlo.

Leggi anche: