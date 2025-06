Serie A, oggi il sorteggio dei calendari: Inter e Milan inizieranno… tutte e due a San Siro!

Serie A, Parma è pronta a ospitare uno degli appuntamenti più attesi dell’estate calcistica: il sorteggio del calendario per la prossima stagione. L’evento andrà in scena oggi, venerdì 6 giugno, a partire dalle 18.30 nell’ambito del Festival della Serie A. La Lega ha già reso noti i criteri che regolano la compilazione del tabellone per la stagione 2025/2026, al via il prossimo 24 agosto.

Come negli ultimi anni, anche in questa stagione la Serie A sarà asimmetrica: il girone di ritorno non rispecchierà l’ordine di quello d’andata, con almeno 8 giornate di distanza tra le sfide di andata e ritorno contro la stessa avversaria. Una scelta legata alla necessità di gestire eventi locali, questioni di ordine pubblico, gare delle coppe europee, esigenze televisive e affluenza negli stadi.

Il campionato non prevede una sosta invernale. Si giocherà anche durante il periodo natalizio: weekend del 21 dicembre, 28 dicembre, 3 gennaio e turno infrasettimanale del 6 gennaio. Le uniche pause saranno quelle previste per le finestre FIFA: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025 e 29 marzo 2026.

I derby cittadini saranno calendarizzati in giornate diverse e non potranno disputarsi né alla prima giornata né nel turno infrasettimanale feriale (9ª giornata). Inoltre, nelle giornate 5ª, 22ª, 26ª, 29ª, 32ª e 35ª – che cadono tra due turni UEFA “back to back” —-non si affronteranno le squadre partecipanti a competizioni europee diverse (Champions, Europa League e Conference).

La Lega ha previsto l’alternanza casa-trasferta per le coppie: Inter-Milan, Lazio-Roma, Juventus-Torino, Fiorentina-Pisa. Sono previste alcune eccezioni. Fiorentina e Pisa inizieranno entrambe il torneo in trasferta per via dei lavori negli impianti. I viola rientreranno al Franchi dalla terza giornata, mentre i nerazzurri toscani disputeranno le prime gare a Cagliari, in attesa del restyling dell’Arena Garibaldi.

Discorso a parte per Milan e Inter: lo stadio Giuseppe Meazza sarà indisponibile in occasione della Cerimonia inaugurale delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina del 6 febbraio 2026. Entrambe le squadre, quindi, giocheranno in casa alla prima giornata e in un’altra data successiva, per compensare le due assenze forzate. Tra le ipotesi, non si esclude la possibilità che una partita del Milan venga disputata all’estero.

Serie A, ll caso Conference e le date ufficiali

Per il playoff di Conference League, la Fiorentina ha chiesto di poter utilizzare il Mapei Stadium di Reggio Emilia. Intanto, ecco le date principali della stagione:

Inizio campionato: 24 agosto 2025

Turni infrasettimanali: 29 ottobre 2025 e 6 gennaio 2026

Soste per le nazionali: 7 settembre, 12 ottobre, 16 novembre 2025; 29 marzo 2026

Ultima giornata: 24 maggio 2026

Tutto è pronto per dare forma alla nuova Serie A. L’appuntamento è per le 18:30, in diretta da Parma.

