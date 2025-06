Milan e Juventus, clamoroso intreccio di mercato: i nomi in ballo

Il mercato estivo potrebbe essere caratterizzato da un incrocio clamoroso tra Juventus e Milan, con due nomi in cima alla lista dei desideri. Entrambi i club sono alla ricerca di attaccanti, ed entrambi hanno l’urgenza di risollevarsi dopo una stagione deludente. E gli intrecci, forse, sono inevitabili.

💣 Il Milan punta forte su Vlahovic: Allegri spinge per il serbo via @Onefootball. Read it here:https://t.co/Rr9Z4TKPDo Il 😈 vuole Vlahovic della Juventus e ex del Partizan Belgrado e ex della Fiorentina!!!!! — @Milan_69 (@Milan_169) June 6, 2025

I due nomi più importanti sul tavolo sono quelli di Mateo Retegui e Dusan Vlahovic. I rossoneri sono alla ricerca di un centravanti di spessore da affiancare a Santiago Gimenez, anche in vista del ritorno di Tammy Abraham alla Roma e dell’addio praticamente certo di Luka Jovic.

Il profilo che più stuzzica la dirigenza milanista è proprio quello di Vlahovic. Il serbo è ancora legato alla Juventus fino a giugno 2026, ma sarà sacrificato per motivi economici, visti i quasi 9 milioni netti d’ingaggio. Max Allegri, dopo il ritorno sulla panchina del Milan, vorrebbe puntare proprio su di lui per costruire un attacco esplosivo.

L’incastro, però, non finisce qui. Perché se Vlahovic dovesse davvero finire in rossonero, allora i bianconeri sposterebbero tutte le loro attenzioni su Retegui. L’italo-argentino, reduce da una stagione brillante e capocannoniere dell’ultima Serie A, è attualmente all’Atalanta, che però non lo considera del tutto incedibile. E il profilo interessa anche ai rossoneri, per questo il destino di Vlahovic potrebbe sbloccare tutto.

Il club bergamasco è noto per trattare solo a cifre importanti, ma davanti a un’offerta ritenuta congrua non si opporrebbe alla cessione. Proprio per questo motivo la Juve, che deve anche decidere cosa fare con Randal Kolo Muani, resta vigile. In ballo ci sono diverse strategie, ma l’idea è regalare a Tudor almeno due nuovi attaccanti.

Milan e Juventus, per Retegui giorni decisivi

La sensazione è che i prossimi giorni saranno decisivi. Milan e Juventus si muovono con cautela, ma il nome di Vlahovic è quello che può sbloccare tutto. Se il serbo si vestirà di rossonero, la strada per Retegui verso Torino sarà molto più libera.

Intanto a Bergamo aspettano. Il piano dell’Atalanta è trattenere il suo centravanti, ma il mercato, si sa, non dorme mai. E quando i grandi club si muovono, i pezzi iniziano a scambiarsi di posto come in una partita a scacchi. Questa, però, si gioca tutta sull’asse Milano-Torino, con un bomber per parte pronto a cambiare maglia.

Leggi anche: