Milan, grane per Allegri: un altro big chiede al club di essere ceduto

Il Milan continua a perdere pezzi. Dopo una stagione chiusa tra rimpianti e cambi in panchina, i rossoneri si trovano ora a dover gestire una situazione sempre più esplosiva anche sul fronte mercato. Non è più solo una questione di rinnovi o entrate: stavolta sono i big stessi a bussare alla porta per salutare. E stavolta, la scossa arriva dalla porta.

Comunque vada a finire, il mancato rinnovo di Maignan è un errore banale. Anche avesse chiesto la luna, ci sono così tanti top club che dovranno cambiare il portiere che sarebbe stato impossibile non venderlo bene https://t.co/oAwgfUut9P — Michelangelo (@Mick3439) June 5, 2025

Secondo quanto riportato da Sky Sports UK, Mike Maignan avrebbe comunicato ufficialmente al Milan la sua volontà di lasciare il club e trasferirsi al Chelsea, che lo ha messo in cima alla lista per la nuova stagione. La notizia, confermata anche dall’esperto di mercato Kaveh Solhekol, cambia gli scenari in casa rossonera: “Maignan ha detto al Milan di voler andare al Chelsea. Il suo contratto scade l’estate prossima e non intende rinnovare”. (continua dopo la foto)

La trattativa non è ancora decollata, frenata da una valutazione distante tra le parti: il Milan chiede almeno 30 milioni di euro, mentre i Blues si fermano a 15-20, facendo leva anche su un contratto in scadenza nel 2026. Ma ora che il portiere francese ha rotto gli indugi, l’impressione è che le tempistiche potrebbero accorciarsi rapidamente.

Il malumore di Maignan non nasce oggi. A inizio 2025 il rinnovo triennale a 5 milioni netti sembrava in dirittura d’arrivo, ma il rendimento incostante del portiere ha spinto i dirigenti milanisti a prendere tempo. Il dialogo si è interrotto, la proposta è rimasta congelata, e il francese non ha digerito lo stallo. Da allora, tra le parti si è aperto un solco sempre più profondo, che oggi sembra destinato a sfociare in un addio.

Dopo il caso Reijnders, è dunque Maignan il prossimo sulla lista dei partenti. Un segnale chiaro: il Milan sta entrando in una fase delicata, in cui la ricostruzione diventa un passaggio obbligato ma non sarà semplice trovare tutti i pezzi per completare il puzzle. (continua dopo la foto)

VERONA, ITALY – DECEMBER 20: Giorgio Furlani of AC Milan looks on prior to the Serie A match between Hellas Verona and AC Milan at Stadio Marcantonio Bentegodi on December 20, 2024 in Verona, Italy. (Photo by Emmanuele Ciancaglini/Ciancaphoto Studio/Getty Images)

Allegri è un tecnico preparatissimo e di grande esperienza e sa cosa vuole. Ha fatto a Tare precise richieste, primo fra tutti Cambiaso, il terzino in forza alla Juventus, che potrebbe giocare su entrambe le fasce. Poi, vorrebbe Rabiot per il centrocampo dopo l’acquisto di Modric. Max, però, sperava di riuscire a convincere Maignan a restare. invece ora il Milan dovrà muoversi anche per acquistare un nuovo portiere.

Il cantiere è aperto e i tifosi aspettano di capire quale direzione intende prendere la società. Ma bisognerà fare in fretta, per dare al nuovo Mister una rosa completa per l’inizio della nuova stagione, con un campionato che quest’anno inizierà ad Agosto.

