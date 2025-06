Milan, Reijnders al City per “soli” 55 milioni (più bonus): tifosi infuriati sui social

Milan, la cessione di Tijjani Reijnders al Manchester City per una cifra di circa 55 milioni di euro (che possono diventare 70 con i bonus, non tutti facili da raggiungere però) ha scatenato un’ondata di delusione tra i tifosi del Milan, già molto critici per l’acquisto di un giocatore che ha fatto la storia, ma ormai va per i 40 anni, come Luka Modric.

24 maggio: l'AD del Milan rassicura i tifosi che nonostante il Milan sia fuori dalle coppe non saranno necessari sacrifici



4 giugno: Tijjani Reijnders viene ceduto al Manchester City



Non è solo l’evidente indebolimento tecnico, visto che sarà difficile sostituire quello che quest’anno è stato il miglior giocatore rossonero in un’annata terribile. Molti sostenitori del Diavolo ritengono infatti che anche la cifra a cui è stato ceduto il campione olandese sia insufficiente rispetto al suo valore. (continua dopo la foto)

Reijnders nella scorsa stagione ha segnato 15 gol e fornito 5 assist, numeri eccezionali per una mezz’ala. Anche per questo le reazioni sui social media e nei forum dei tifosi sono state fortemente critiche nei confronti della dirigenza milanista.

Molti accusano il club di aver ceduto troppo facilmente uno dei giocatori più talentuosi della rosa, soprattutto considerando che Reijnders aveva recentemente rinnovato il contratto fino al 2030 e aveva espresso il suo attaccamento al Milan, definendolo la sua “seconda casa“.

La preoccupazione tra i tifosi è ulteriormente alimentata dal timore che questa cessione rappresenti l’inizio di un ridimensionamento del progetto sportivo del Milan, soprattutto considerata l’assenza dalle competizioni europee nella prossima stagione. (continua dopo la foto)

Molti si chiedono poi se la società reinvestirà adeguatamente i proventi della vendita per rafforzare la squadra o se, al contrario, si limiterà a operazioni di contenimento dei costi. “Vendiamo Reijnders, il miglior centrocampista che c’era in Italia, per prendere il 40enne Modric? Vergogna!”, tuona un utente in un post che ne riassume molti altri dello stesso tenore.

In questo clima di incertezza, la partenza di Reijnders è vista non solo come una perdita tecnica significativa, ma anche come un segnale preoccupante sulla direzione futura del club. I tifosi attendono ora risposte concrete dalla dirigenza, auspicando che vengano effettuati investimenti mirati per colmare il vuoto lasciato dal centrocampista olandese e per rilanciare le ambizioni del Milan.

