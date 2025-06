Inter, corsa per trovare un allenatore: è quasi fatta, ecco chi sarà il nuovo Mister

Sono giorni roventi alla Pinetina, dove l’Inter è a caccia del successore di Simone Inzaghi, volato in Arabia Saudita per sedersi sulla panchina dell’Al Hilal. Dopo quattro stagioni con la vittoria dello scudetto della seconda stella e un’identità di gioco solida, la dirigenza nerazzurra si trova ora a riempire un vuoto pesante.

La corsa alla nuova guida tecnica appare confusa e sembra aver colto del tutto impreparata la dirigenza. Nella giornata di ieri, l’Inter ha provato a portare a Milano Cesc Fabregas, protagonista della promozione del Como in Serie A e di una eccellente stagione appena trascorsa.

Il tentativo è stato concreto, come dimostrato dal viaggio lampo di Piero Ausilio a Londra per cercare il via libera dello spagnolo. Ma la risposta del club lariano è stata secca: no alla partenza, Fabregas resta sul lago per continuare a guidare la squadra nel massimo campionato. (continua dopo la foto)

Scartata l’ipotesi Fabregas, il ballottaggio per la panchina interista si è ristretto a due nomi: Patrick Vieira, attualmente sotto contratto con il Genoa, e Cristian Chivu, subentrato a Pecchia al Parma. Nelle ultime ore, però, l’ex difensore rumeno ha guadagnato terreno, diventando il candidato numero uno.

I tifosi sono sconcertati. Non si capisce, viste le voci che circolavano da tempo su Inzaghi, come sia possibile che una dirigenza così esperta non abbia adottato subito le adeguate contromisure. E in ogni caso, il fatto che la scelta ora sembri cadere su un allenatore bravo, ma che ha nel suo curriculum solo 13 partite fra i professionisti, appare un salto nel buio difficilmente comprensibile.

Vero che Chivu è un ex giocatore dell’Inter, vero che conosce l’ambiente perché ha allenato la primavera nerazzurra in passato, ma l’orientamento del club sta deprimendo non poco i sostenitori nerazzurri, che già affollano il Web con i loro commenti. (continua dopo la foto)

E a questo punto i tifosi si chiedono anche se i migliori giocatori vorranno restare in un progetto che non sembra avere alcuna linea logica, ma essere frutto solo di una sconcertante improvvisazione. Inspiegabile, come è inspiegabile la scelta di un quasi esordiente per guidare una squadra ai vertici del calcio italiano e reduce da una finale di Champions League.

Chivu ha preso tempo con il Parma sul rinnovo contrattuale e sta valutando seriamente l’ipotesi di tornare a casa. La società nerazzurra, dal canto suo, ha attivato i contatti con il club ducale per verificare la fattibilità dell’operazione. La trattativa è aperta, e il mister rumeno oggi è in pole position per raccogliere la pesantissima eredità lasciata da Inzaghi.

Ed è notizia dell’ultimo minuto che la società ducale ha dato a Chivu l’autorizzazione a trattare con l’Inter per diventare il prossimo allenatore nerazzurro. salvo nuovi e clamorosi colpi di scena sarà Cristian il Mister della nuova Inter, che non parte esattamente con il piede giusto.

