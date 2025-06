Inter, la notizia è appena arrivata: cosa succede con Fabregas

L’Inter incassa un no pesantissimo nella sua corsa contro il tempo per trovare una guida tecnica all’altezza delle proprie ambizioni. Il club nerazzurro aveva messo gli occhi su Cesc Fabregas, protagonista della promozione del Como e figura emergente tra i giovani allenatori. Ma dalla sponda lariana è arrivata una risposta che non lascia spazio a interpretazioni.

Gds – Inter, è finita: non sarà Fabregas il nuovo allenatore. Ora Marotta e Ausilio…https://t.co/UGQCqi8Z3U — Fcinter1908 (@fcin1908it) June 5, 2025

A confermare il rifiuto è stato direttamente il dirigente del Como, Mirwan Suwarso, ai microfoni di Tuttomercatoweb: “La società ha comunicato direttamente al presidente dell’Inter il nostro rifiuto, e loro lo hanno riconosciuto con rispetto e chiarezza. Le voci insistenti sono pura fantasia”. Nessuna apertura, nessuna trattativa: Fabregas resta a Como, punto.

Per l’Inter, che ha visto sfumare altri profili e naviga ora in un clima d’incertezza, si tratta di un colpo durissimo. La pista Fabregas era tra le più calde e affascinanti: giovane, vincente, carismatico, avrebbe portato idee nuove e un’identità chiara. Ma anche l’ultima speranza sembra svanita.

Suwarso ha inoltre voluto stroncare sul nascere ogni polemica legata alla posizione dell’ex centrocampista spagnolo: “Non ci ha mai chiesto di andarsene e non ha mai sfruttato l’interesse di altri club per trarne vantaggi personali o economici. Ha dimostrato integrità e professionalità assolute”.

Il messaggio è chiaro: Fabregas non si muove. E per l’Inter la situazione si complica terribilmente. Il tempo stringe, il mercato tecnico langue, e il progetto nerazzurro è senza un timoniere. La società nerazzurra si trovi oggi in uno dei suoi momenti più delicati degli ultimi anni. E i tifosi, ora più che mai, attendono risposte concrete.

Intanto, le voci sul possibile nuovo allenatore dell’Inter si spostano su altri prospetti. in vantaggio ci sarebbero Vieira, attualmente al Genoa, e l’ex nerazzurro Chivu, oggi in forza al Parma. Ma una piccola possibilità ci sarebbe anche per De Zerbi.

