Fabregas-Inter, è il giorno della scelta: palla al Como e al tecnico spagnolo, la situazione

Cesc Fabregas è a un passo dall’Inter, ma la giornata di oggi sarà decisiva per definire il suo destino e, di riflesso, anche quello del Como. Dopo il primo contatto positivo con la dirigenza nerazzurra e l’incontro a Londra con Piero Ausilio, l’ex centrocampista spagnolo è chiamato ora a fare il passo decisivo.

Intesa con l’Inter vicina: resta da convincere il Como

Dal punto di vista contrattuale, l’accordo tra l’Inter e Fabregas è praticamente pronto: si parla di un’intesa triennale, con cifre sostenibili e senza richieste onerose sul fronte del mercato. Fabregas ha colpito per la sua visione di gioco, la voglia di mettersi in gioco e l’approccio strategico mostrato nel faccia a faccia con la dirigenza interista.

A questo punto, però, la palla passa a lui: dovrà chiedere ufficialmente al Como di essere liberato. Un passaggio tutt’altro che banale, considerata la posta in gioco.

Il Como a un bivio: dire “no” all’Inter per cambiare status

L’eventuale rifiuto da parte del Como di lasciar partire Fabregas sarebbe un segnale forte di ambizione. Il presidente Mirwan Suwarso ha già dimostrato in più occasioni la volontà di far crescere il club lariano: dagli ingaggi di Fabregas, Varane e Dele Alli, fino alla partecipazione al Trofeo Gamper e alle apparizioni hollywoodiane allo stadio Sinigaglia. Un “no” all’Inter potrebbe confermare il Como come realtà emergente del calcio italiano, pronta a difendere il proprio progetto sportivo anche contro le grandi.

COMO, ITALY – MAY 10: Como 1907 president Mirwan Suwarso during the Serie A match between Como 1907 and Cagliari Calcio at Stadio G. Sinigaglia on May 10, 2025 in Como, Italy. (Photo by Marco Luzzani/Getty Images)

Inter in attesa, ma i piani B restano sul tavolo

L’Inter spera in una doppia fumata bianca già in serata: il sì di Fabregas e il via libera del Como. In caso contrario, i dirigenti nerazzurri hanno già identificato alternative, sebbene considerate al momento secondarie. Patrick Vieira è in vantaggio su Christian Chivu, entrambi ex nerazzurri con un percorso da allenatori già avviato.

Il verdetto, dunque, è atteso a ore. La giornata di oggi potrebbe decidere il futuro della panchina dell’Inter e sancire la maturazione definitiva del Como come club di alto profilo nel panorama calcistico nazionale.

