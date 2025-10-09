Italia, la promessa di Tonali: “Prima o poi tornerò”

L’Italia si prepara alle due sfide decisive contro Estonia e Israele, partite che volendo essere molto ottimisti potrebbero valere l’accesso diretto al Mondiale, ma che quasi sicuramente ci porteranno alla lotteria dei play off. Il gruppo azzurro, riunito a Coverciano, è concentrato sugli obiettivi. Tra i leader della Nazionale c’è Sandro Tonali, che ha parlato ai canali ufficiali della Figc affrontando sia il tema della qualificazione sia quello del suo futuro professionale.

#Tonali, nostalgia #SerieA: "È sempre più bella, potrei tornare #Gattuso, che carica"

Il centrocampista ha parlato a "Vivo Azzurro": "Il ct ci ha trasmetto la voglia di essere sempre competitivi, anche in allenamento. Sappiamo quante vale ogni partita ora, siamo pronti" pic.twitter.com/Q7YJGjYcgV — I fatti nostri (@Infofatti) October 9, 2025

Tonali non nasconde l’affetto per il campionato italiano e lascia aperto uno spiraglio per un futuro rientro in patria: “Serie A? Prima o poi tornerò, perché per un italiano c’è sempre la volontà di tornare nel suo Paese. Magari non adesso, perché ora mi trovo bene in tutto. Ma non chiudo mai la porta”.

Il centrocampista, che nel 2023 aveva salutato il Milan per approdare in Premier League, ha continuato a seguire il calcio italiano con grande interesse: “Seguo sempre la Serie A, sta diventando sempre più bella. Ogni anno migliora, con squadre sempre più forti che alzano il livello tecnico delle partite”. (continua dopo la foto)

Ora, però, la testa è solo sulla Nazionale e sulla qualificazione: “Dopo la Norvegia tutte le partite sono fondamentali, sappiamo benissimo quanto valgono. Siamo pronti per affrontarle una alla volta“. Tonali ha poi raccontato il clima che si respira a Coverciano: “In allenamento ci divertiamo, facciamo tanto, il mister ci fa correre ma è importante divertirsi”.

Una mentalità positiva e pragmatica, in linea con quella che Gennaro Gattuso vuole imprimere al gruppo: compattezza, leggerezza e fiducia, ingredienti indispensabili per riportare l’Italia dove deve stare – tra le grandi del calcio mondiale.

Leggi anche: