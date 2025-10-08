Gattuso, arriva il rinforzo inatteso per la nazionale? La clamorosa novità

Gennaro Gattuso ha chiesto più entusiasmo intorno alla sua Nazionale, ricordando giustamente l’importanza che riveste la qualificazione ai prossimi Mondiali. Restare fuori per la terza volta sarebbe davvero un dramma, sportivamente parlando, per il calcio italiano, che rischia di passare 16 anni senza disputare la competizione. Impensabile sino a una decina di anni fa, ma ora purtroppo la realtà è questa.

L’agente di #Soulé ha provocato l’Argentina: “Se non lo chiamano, potrebbe giocare anche con l’Italia!”



Vi piacerebbe come “acquisto” Mati “El Futbol” Soulé?! pic.twitter.com/8LItHiQG7H — Andrea Pelagatti (@AndreaPelagatti) October 7, 2025

Ora, per il nuovo Ct dell’Italia arriva una notizia positiva: un giocatore importante potrebbe decidere di vestire l’azzurro. Non è solo una questione di doppio passaporto. L’ipotesi di vedere Matias Soulé con la maglia dell’Italia torna d’attualità dopo le parole dell’agente del fantasista della Roma, che ha lasciato intendere una possibile apertura agli azzurri.

Una novità significativa, considerando che pochi mesi fa lo stesso Soulé aveva rifiutato la convocazione di Luciano Spalletti per Euro 2024, dichiarando il proprio sogno di giocare con l’Argentina. Allora, il giovane talento spiegò con grande rispetto la sua scelta.

“Mi chiamò Spalletti, mi fece i complimenti e mi disse che mi avrebbe voluto in Nazionale perché sapeva che avevo il passaporto italiano. Ma risposi che la mia priorità era l’Argentina. Accettare sarebbe stata la scelta più facile, ma dissi di no”. Ora però lo scenario sembra cambiato, e da Coverciano osservano gli sviluppi con interesse. (continua dopo la foto)

Il primo elemento che rende possibile la convocazione azzurra è proprio il doppio passaporto. Soulé, nato in Argentina, è infatti cittadino italiano grazie alla madre Virginia Malvano e ai nonni materni originari di Ancona. Ma c’è anche un secondo aspetto, più tecnico, legato alle regole della FIFA.

il regolamento consente ai giocatori di cambiare Nazionale a condizione che non abbiano giocato più di tre partite ufficiali (amichevoli incluse) con la selezione precedente prima di compiere 21 anni. Soulé, pur essendo stato più volte convocato da Scaloni e inserito tra i preconvocati per il Mondiale in Qatar, non ha mai esordito con la maglia dell’Albiceleste. Questo significa che, a livello regolamentare, è perfettamente eleggibile per l’Italia.

Gattuso attende la decisione di Soulè

Il talento giallorosso ha sempre dichiarato che il suo sogno da bambino era quello di giocare con Messi e l’Argentina, ma la concorrenza nel reparto offensivo dell’Albiceleste è enorme. Da qui, forse, la valutazione di un nuovo percorso che potrebbe riportarlo nel radar di Gattuso.

In un momento in cui l’Italia è alla ricerca di nuovi talenti offensivi, un giocatore come Soulé – tecnico, rapido, fantasioso – sarebbe una risorsa preziosa. E se la chiamata azzurra dovesse arrivare, questa volta, l’apertura del suo entourage lascia pensare che la risposta potrebbe essere diversa.

