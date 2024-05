Italia, forte scossa di terremoto

La terra trema ancora. Una scorra di magnitudo 3.5 è stata percepita poco fa nel sud Italia. La scossa è stata avvertita in tutta la provincia generando paura e preoccupazione. Al momento non si segnalano danni a cose o persone, ma le autorità stanno effettuando le dovute verifiche per assicurarsi che non si siano create situazioni di rischio per la gente del posto. vediamo i dettagli.

Leggi anche: Baba Vanga, la profezia si sarebbe avverata

Leggi anche: Taormina, ritrovata la ragazza di 17 anni scomparsa: cosa è successo

Forte scossa di terremoto

Una scossa di terremoto è stata registrata dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) alle 11:52 di questa mattina venerdì 10 maggio. . L’epicentro del sisma è stato localizzato a 7 chilometri dalla località di Delianuova, nel cuore dell’Aspromonte, nella provincia di Reggio Calabria con una profondità di 22 chilometri sotto la superficie terrestre. Secondo la scala Richter, la forza è stata di magnitudo 3.5 ed è classificato come terremoto “molto leggero”. Pochi minuti dopo è stata registrata un’altra scossa più leggera (di magnitudo 2.1), sempre nella provincia, localizzata a 8 chilometri da Scido, a una profondità di 14 chilometri. (continua dopo le foto)

Leggi anche: “Non ce l’ha fatta”: il paese in lutto, è morta Rita

Paura tra la popolazione

Il sisma di magnitudo 3.5 è stato avvertito in diversi punti della provincia di Reggio Calabria, a San Roberto, Taurianova, Scido, Polistena, Rizzicone. Fortunatamente nessun danno è stato segnalato, ma quando capitano eventi di questo tipo rimane l’allerta. Sui social molti i post di chi segnala di aver avvertito il terremoto. C’è chi addirittura riporta di aver percepito il sisma fino a Messina. Le squadre della Protezione Civile sono state allertate per monitorare la situazione e fornire assistenza, se necessario