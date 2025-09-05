Italia-Estonia, la Nazionale di Gattuso debutta allo Stadio di Bergamo: le probabili formazioni

Italia-Estonia: questa sera allo Stadio di Bergamo, a partire dalle 20.45, andrà in scena la prima partita della nuova Nazionale guidata da Gennaro Gattuso. Gli azzurri affronteranno la nazionale attualmente al numero 126 del Ranking FIFA.

Le due squadre si presentano con gli stessi punti in classifica, tre, ma con percorsi diversi: l’Italia ha giocato solo due gare, mentre i baltici ne hanno disputate quattro. L’obiettivo è avvicinarsi alla capolista del gruppo I, la Norvegia, che a giugno ha battuto l’Italia 3-0 a Oslo, provocando l’esonero di Luciano Spalletti. Gli scandinavi hanno nove punti di vantaggio (con due partite in più) e una differenza reti nettamente favorevole: +11 contro il -1 degli azzurri. Lo stadio sarà tutto esaurito e la partita sarà diretta dall’arbitro portoghese João Pinheiro.

Come arriva l’Italia

Il commissario tecnico Gattuso scioglierà solo all’ultimo il dubbio tattico tra 4-3-3 e 4-2-3-1, con la seconda opzione in leggero vantaggio. Nel primo caso sarebbe Manuel Locatelli a guidare la regia del centrocampo, nel secondo invece spazio al doppio centravanti con Kean e Retegui insieme dal primo minuto.

In porta esordio per il nuovo portiere del Manchester City, Gianluigi Donnarumma. Davanti a lui una difesa composta da Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni e Dimarco. A centrocampo Tonali e Barella, mentre sugli esterni offensivi agiranno Politano e Zaccagni.

Come arriva l’Estonia

Il commissario tecnico Jürgen Henn punterà sul 4-2-3-1 con l’esperienza del capitano Karl Hein, portiere cresciuto nell’Arsenal e oggi al Werder Brema.

La linea difensiva sarà composta da Peetson, Paskotsi, Kuusk e Schjonning-Larsen. In mediana spazio a Palumets e Shein, con il trio Kait, Sinyavskiy e Yakolev a supporto del centravanti Sappinen, attaccante del Flora Tallinn.

Le probabili formazioni

Italia (4-2-3-1) – Donnarumma; Di Lorenzo, Calafiori, Bastoni, Dimarco; Barella, Tonali; Politano, Kean, Zaccagni; Retegui. Commissario tecnico: Gennaro Gattuso.

Estonia (4-2-3-1) – Hein; Peetson, Paskotsi, Kuusk, Schjonning-Larsen; Palumets, Shein; Kait, Sinyavskiy, Yakolev; Sappinen. Commissario tecnico: Jürgen Henn.

