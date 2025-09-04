Calcio-follia: un miliardario brasiliano lascia tutto il patrimonio a un famoso campione

Una notizia incredibile arriva dal Brasile: un grande campione del calcio sarebbe l’unico beneficiario del testamento di un misterioso uomo d’affari, che gli ha lasciato l’intera fortuna stimata in circa un miliardo di euro. Non si tratta di un parente o di un amico, ma di un completo sconosciuto che ha motivato la decisione con il rispetto e l’ammirazione profonda per il calciatore, che ha definito “un’icona della cultura brasiliana”.

#Neymar – Ancelotti e Neymar: cosa nasconde la mancata convocazione? Le accuse del calciatore e la risposta del CT. Scopri la vera ricostruzione dietro questa decisione. https://t.co/X4avuw2tic — Zazoom Social News 🌐 (@zazoomblog) September 4, 2025

Il destinatario dell’enorme fortuna è nientemeno che Neymar. Che, detto tra nnoi, non ne avrebbe avuto davvero bisogno. Secondo quanto riportato dai media brasiliani, l’uomo d’affari in questione avrebbe 31 anni e sarebbe in condizioni di salute precarie ma ancora in vita.

Il testamento, redatto nel 2023, è stato recentemente diffuso con maggiori dettagli sulla somma destinata a Neymar: circa 6,1 miliardi di reais brasiliani, equivalenti a un miliardo di euro, tra denaro e beni immobili intestati all’imprenditore. (continua dopo la foto)

A rendere la vicenda ancora più sorprendente è l’assenza di legami di qualsiasi tipo tra il calciatore e l’uomo d’affari: nessuna parentela, nessuna amicizia, solo un sentimento personale di grande stima. L’imprenditore ha dichiarato di identificarsi con Neymar per i suoi valori e per il rapporto con il padre, elementi che lo hanno portato a considerarlo una leggenda nazionale.

Il campione non conferma

Nonostante la notizia abbia fatto immediatamente il giro del mondo, l’entourage di Neymar ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna notifica formale sull’eredità. La storia ovviamente ha catturato l’attenzione dei media internazionali, diventando virale non solo per la cifra astronomica, ma anche per l’incredibile motivazione che ha spinto l’imprenditore a intestare l’intero patrimonio a un completo sconosciuto.

In sintesi, Neymar potrebbe presto aggiungere una cifra impressionante al suo già cospicuo patrimonio, come frutto di un gesto unico e senza precedenti nel mondo dello sport e degli affari brasiliani. E qualcuno si chiede se quei soldi non sarebbero più utili ad aiutare le tante persone che in Brasile vivono in condizioni di povertà.

Leggi anche: