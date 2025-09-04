Ahi, Gattuso: altra tegola sulla Nazionale, l’attaccante torna a casa

Brutta tegola per la Nazionale di Gennaro Gattuso: Gianluca Scamacca ha lasciato il ritiro di Coverciano a causa di un’infiammazione al ginocchio sinistro che non accenna a migliorare. Dopo giorni di tentativi e allenamenti ridotti, lo staff medico e il ct hanno deciso di comune accordo di “liberarlo” dal raduno.

L’attaccante dell’Atalanta, che aveva provato a scendere in campo almeno per il riscaldamento, non prenderà quindi parte alle sfide contro Estonia e Israele, decisive per la qualificazione ai prossimi Mondiali. una cattiva notizia che non ci voleva, vista la delicatezza delle gare che attendono gli azzurri. (continua dopo la foto)

Al momento Gattuso non sembra intenzionato a convocare un nuovo attaccante al posto di Scamacca. Ulteriori chiarimenti arriveranno dalla conferenza stampa prevista in serata a Bergamo, dove il ct farà il punto sulla situazione e sugli equilibri offensivi della squadra.

Scamacca si era presentato al raduno già con il fastidio al ginocchio e, compreso che non avrebbe recuperato neppure per la trasferta di lunedì in Ungheria, si è optato per il rientro al club di appartenenza. Una rinuncia dolorosa ma obbligata per il nostro Ct.

Il 26enne, che in questi giorni ha provato comunque a lavorare con i compagni, rientrerà ora a Zingonia per completare le cure sotto lo sguardo dello staff nerazzurro. La Dea preme per riaverlo già il 14 settembre, nella sfida di campionato contro il Lecce valida per la terza giornata di Serie A. I bergamaschi, dopo un inizio zoppicante, hanno assolutamente bisogno di una vittoria. (continua dopo la foto)

Per la Nazionale resta l’amaro di dover rinunciare al suo numero 9, un riferimento prezioso per peso fisico e qualità tecnica. Gattuso dovrà ora ridisegnare l’attacco senza il centravanti che, nelle sue intenzioni, avrebbe dovuto rappresentare uno dei terminali offensivi della squadra.

Al Ct, per presentare un centravanti di peso che possa scardinare le difese chiuse, restano ora due opzioni. Una, di maggiore esperienza, porta a Lucca, centravanti del Napoli. L’altra, molto suggestiva, al giovanissimo Pio Esposito, che con le sue prestazioni ha convinto l’Inter a tenerlo in rosa per questa stagione. Ora la decisione spetterà al Mister.

