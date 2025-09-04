Cassano durissimo sul mercato dell’Inter: “Chivu bravissimo, ma è stato tradito”

Inter, Antonio Cassano non le manda a dire. L’ex fantasista barese, oggi opinionista, ha rivolto un duro attacco a Beppe Marotta, colpevole – a suo dire – di non aver messo il nuovo tecnico nerazzurro Cristian Chivu nelle condizioni ideali per cambiare volto all’Inter. Sul banco degli imputati finiscono il mancato arrivo di Ademola Lookman, l’addio di Benjamin Pavard e la gestione del caso Calhanoglu.

Cassano, intervenuto a Viva el Futbol, ha preso le difese dell’allenatore rumeno: “Chivu è un grande tecnico, ma non può trovare le condizioni giuste per fare bene all’Inter. Marotta deve ringraziare Ausilio, che ha fatto le nozze coi fichi secchi, portando giocatori a parametro zero e con pochi margini di mercato”.

La critica è pesante: il progetto nerazzurro, secondo Fantantonio, sarebbe nato zoppo. L’idea tattica di Chivu prevedeva un tridente offensivo, ma senza nuovi innesti l’allenatore sarebbe stato costretto a ripiegare sul collaudato 3-5-2, ricalcando di fatto l’impostazione lasciata da Inzaghi.

Uno dei nodi centrali, secondo Cassano, è il mancato arrivo di un esterno d’attacco. “Lookman era l’uomo giusto, o comunque un profilo simile. Marotta invece si è coperto dietro la scelta di Chivu, quando l’Inter voleva Fabregas. Così facendo, non gli ha consegnato una squadra adatta a lui”.

Un’accusa che mette in evidenza una discrepanza tra idee e realtà: Chivu immaginava un’Inter più offensiva, Marotta avrebbe invece imposto prudenza e continuità con il passato. Cassano non ha risparmiato critiche neanche sulla gestione del caso Calhanoglu, rimasto controvoglia a Milano: “Un grande dirigente lo avrebbe lasciato andare. Così rischia di diventare un problema”.

Ancora più duro il giudizio sull’ultima giornata di mercato: via Pavard, dentro Akanji. “Akanji è un grande acquisto, ma in aggiunta a Pavard, non per sostituirlo. Se Bisseck si ferma, chi gioca a destra? Akanji è un centrale!”.

Il messaggio di Cassano è chiaro: l’Inter avrebbe perso l’occasione di consegnare a Chivu una squadra su misura. Senza esterni offensivi e con una difesa sbilanciata, il tecnico rumeno dovrà arrangiarsi, mentre i tifosi sono sempre più arrabbiati e sfiduciati per l’ennesimo mercato concluso senza grandi colpi.

Per Fantantonio, le colpe non sono dell’allenatore ma della dirigenza: il rischio, secondo lui, è che Chivu finisca intrappolato in un progetto che porta ancora le ombre del passato.

