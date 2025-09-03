Si corre verso Juventus-Inter, primo big match: ma che difficoltà per Tudor e Chivu

La sosta per le Nazionali anticipa il big match che metterà di fronte le due grandi rivali del calcio italiano, Juventus e Inter. Per ora, in attesa del campo, risaltano soprattutto le differenze nelle strategie di mercato. La Juve ha concluso la sua rivoluzione con il botto, soprattutto in attacco, con acquisti mirati e di grande qualità che hanno alzato notevolmente il tasso tecnico della squadra.

L’Inter, al contrario, ha lasciato perplessi molti addetti ai lavori e i suoi tifosi con scelte poco chiare che hanno reso la squadra più vulnerabile e difficile da gestire. In questo contesto, il ritorno in campo proporrà subito un importante banco di prova, con il big match tra bianconeri e nerazzurri a infiammare la terza giornata di Serie A.

Alla Continassa e ad Appiano Gentile, il lavoro è già ripreso, ma i due allenatori, Igor Tudor e Cristian Chivu dovranno fare i conti con diverse assenze nella fase di preparazione al match. Sono ben 12 i giocatori della Juventus, infatti, che hanno risposto alla chiamata delle rispettive Nazionali.

Tra i bianconeri mancheranno Conceição e Openda, due nuovi arrivi che Tudor avrebbe voluto subito testare con il gruppo, ma anche pilastri come Vlahovic, Locatelli e Thuram. L’Inter, dal canto suo, ne perderà addirittura 13. Oltre ai tanti italiani come Barella, Bastoni e Dimarco, Chivu dovrà fare a meno di Lautaro Martinez, di Sucic e di Akanji, l’ultimo arrivato.

Inter e Juventus, quanti assenti

La Juventus si presenterà alla sfida a punteggio pieno, forte di una vittoria esterna e una casalinga, mentre l’Inter è chiamata a un’immediata reazione dopo la sconfitta subita contro l’Udinese. La sfida per i nerazzurri sarà preparare il big match senza i giocatori migliori. L’ultimo a rientrare sarà capitan Lautaro Martinez, atteso proprio alla vigilia della partita.

L’attaccante argentino si aggregherà al gruppo solamente tra giovedì e venerdì e per lui sarà una vera e propria corsa contro il tempo per arrivare al meglio alla sfida contro i bianconeri. La sosta per le Nazionali anticipa dunque il primo passaggio da brividi del campionato, e tutti sono curiosi di capire chi potrà uscire vincitore da questo infuocato Derby d’Italia.

Leggi anche: