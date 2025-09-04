Nasce il “Milan camaleonte” di Allegri: le idee tattiche del Mister

Il Milan ha iniziato la stagione con una grande voglia di rivincita. Massimiliano Allegri cerca nuove soluzioni dopo un mercato che ha lasciato alcune lacune ma ha anche fornito numerose nuove opzioni. La squadra rossonera dopo la pausa affronterà il Bologna in una rivincita della finale di Coppa Italia con un modulo camaleontico e la possibilità di schierare un falso nove.

Il ruolo di Nkunku nel Milan e i dubbi di Allegri, in che posizione giocherà: tre opzioni



L’obiettivo è far decollare il Diavolo senza stravolgere gli equilibri trovati sinora, sfruttando al massimo le caratteristiche dei propri attaccanti. in difesa, davanti a Maignan, la linea a tre sarà composta da Tomori, Gabbia e Pavlovic, con De Winter pronto a subentrare per far rifiatare i titolari. (continua dopo la foto)

Allegri valuta con attenzione anche i giovani come Odogu, consapevole di poter lanciare nuove pedine in momenti decisivi. Sulla fascia destra agirà Saelemaekers, mentre a sinistra sarà confermato Estupinan: per entrambi le alternative sono limitate, a meno di sacrificare qualche centrocampista.

Il reparto centrale resta il vero punto di forza del Milan: Modric guida il gioco, ma al bisogno potrà rifiatare senza problemi grazie a Ricci e (quando tornerà dall’infortunio) Jashari. Accanto a loro, Loftus-Cheek e Rabiot garantiscono fisicità, inserimenti e copertura, con Fofana pronto a entrare a partita in corso per aumentare la densità difensiva.

Davanti, la vera novità sarà il ruolo di Leao come falso nove, pronto a alternarsi con Nkunku per creare confusione nelle difese avversarie. Gimenez resta l’opzione classica per la prima punta, mentre Pulisic può muoversi liberamente come spalla o seconda punta. Allegri potrà così variare dal 3-5-2 classico al 3-4-2-1, adattando la formazione agli avversari e ai momenti della partita. (continua dopo la foto)

La rosa in attacco offre diverse soluzioni e l’allenatore toscano ha già dimostrato in passato di sapersi sbizzarrire con le alternative. L’idea è chiara: un Milan camaleontico, pronto a sorprendere e sfruttare al massimo le caratteristiche dei propri giocatori, senza rinunciare alla solidità difensiva e alla qualità tecnica del centrocampo. Allegri è pronto a far partire il Diavolo verso una nuova stagione all’insegna della versatilità e della creatività.

