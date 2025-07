Italia, che peccato! Le azzurre riacciuffate all’ultimo nella semifinale europea, passa l’Inghilterra

L’Europeo della Nazionale femminile si chiude tra lacrime e orgoglio. L’Italia ha giocato un torneo di alto livello, superando ogni aspettativa e arrivando a un passo da una storica finale. Contro l’Inghilterra campione in carica, le azzurre hanno sfiorato l’impresa, cedendo solo al 119’ minuto dopo un rigore molto discusso. Una prestazione che conferma la crescita del gruppo guidato da Soncin.

Che peccato ragazze😔



La squadra azzurra era passata in vantaggio al 33’ grazie a un sinistro strepitoso di Barbara Bonansea, al termine di una bellissima azione orchestrata sulla destra. Le ragazze hanno lottato con grinta e cuore, resistendo alla pressione delle inglesi per quasi tutta la gara. (continua dopo la foto)

Il pareggio arriva solo al 51’ del secondo tempo grazie a una giocata di Agyemang, entrata tardi ma decisiva. Una beffa nella beffa: pochi minuti prima Severini aveva fallito il raddoppio, sola davanti al portiere Hampton.

La gara si trascina fino ai supplementari, dove l’Italia si difende con coraggio. Poi, al 117’, l’arbitra croata Martincic assegna un rigore a dir poco discutibile all’Inghilterra per un presunto fallo di Severini. È il colpo di grazia.

“È un rigore che non c’è“, recita l’amaro commento che rimbalza tra tifosi e social. Kelly si presenta dal dischetto, Giuliani para, ma sulla respinta l’inglese è la più veloce: 2-1. E il sogno azzurro evapora all’improvviso, dopo averlo accarezzato sino all’ultimo. (continua dopo la foto)

Il ct Soncin aveva preparato una partita intelligente: sistema tattico fluido, attenzione difensiva e ripartenze veloci. Ma dopo l’uscita di Girelli per infortunio e i cambi forzati, le azzurre perdono un po’ di mordente.

“Solo applausi per le azzurre, in tutto il torneo sono state straordinarie. Ma questo è solo l’inizio, anche grazie al lavoro di Soncin questo gruppo regalerà agli italiani tante altre emozioni”, è il commento finale, che suona come una promessa. Le lacrime delle ragazze raccontano tutto. Hanno dato tutto. E sono uscite a testa altissima.

