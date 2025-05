Auto travolge i tavoli di un un ristorante: paura in Italia

Una tranquilla serata primaverile si è trasformata in un incubo nel cuore di Roma, quando un improvviso dramma ha scosso uno dei quartieri più eleganti della città. In pochi istanti, il rumore di clacson e le chiacchiere dei clienti seduti ai tavolini all’aperto sono stati sopraffatti da urla di terrore e il fragore di sedie rovesciate.

Auto sui tavolini di un ristorante: alla guida una 86enne

Erano le 22 circa quando, in un ristorante molto frequentato di uno dei quartieri più eleganti di Roma, una Fiat Panda ha improvvisamente invaso il marciapiede, travolgendo tavoli, sedie e clienti. Alla guida, una donna di 86 anni, protagonista involontaria di una scena da incubo. Il rumore di piatti, risate e chiacchiere si è trasformato nel giro di pochi secondi in un boato, seguito da urla, pianti e panico.

Testimoni parlano di attimi surreali. “Sembrava di essere in un sogno, o in un film. Tutto si è capovolto in pochi secondi,” racconta un cameriere sotto choc. Cinque i feriti, tra cui una donna incinta all’ottavo mese. “Siamo vivi per miracolo”, ha detto con la voce spezzata.

Tragedia sfiorata a Roma: i feriti sono 5

L’anziana conducente, secondo quanto riferito da fonti investigative, era in stato di forte confusione e visibilmente provata. I soccorsi, arrivati in pochi minuti, hanno trovato la donna seduta accanto alla sua utilitaria, incapace di spiegare l’accaduto. Non ha riportato ferite gravi, ma è stata comunque trasportata in ospedale per accertamenti.

Gli inquirenti non escludono alcuna pista. Le ipotesi sul tavolo spaziano da un improvviso malore, a un colpo di sonno, fino a un possibile guasto meccanico. “Potrebbe trattarsi di una semplice distrazione, ma non possiamo escludere nulla,” ha dichiarato un agente presente sulla scena. Intanto, la polizia municipale ha chiuso l’area, e il ristorante resterà inaccessibile fino al completamento dei rilievi tecnici.

