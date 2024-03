Nella puntata di ieri del Grande Fratello è stata annunciata la data della finale del reality condotto da Alfonso Signorini, questo vuol dire che il lunedì dopo le festività di Pasqua, Canale 5 non si occuperà più dei gieffini, bensì dei naufraghi. L’8 aprile, infatti, partirà la nuova edizione de L’Isola dei Famosi, condotto da Vladimir Luxuria. Il cast è già a buon punto con metà dei partecipanti già confermati e dalle ultime notizie pare che un famoso volto noto della tv si unirà al programma.

Leggi anche: “Grande Fratello”, chi sarà il prossimo eliminato: cosa dicono i sondaggi

Leggi anche: “Uomini e Donne”, la triste notizia sull’amata coppia: cos’è successo

L’Isola dei Famosi, le prime conferme

Partirà lunedì 8 aprile l’edizione 2024 de L’Isola dei famosi e si concluderà a giugno. Tra le novità di quest’anno c’è la conduttrice, da ex naufraga a opinionista, Vladimir Luxuria prende il posto di Ilary Blasi e sarà al timone del reality. Tra gli opinionisti in studio ci saranno Sonia Bruganelli e Alvin, mentre Eleonoire Casalegno sarà l’inviata sull’isola per raccontare da vicino le avventure dei naufraghi pronti a fare di tutto per guadagnarsi “un pò di pane”. Ma le novità non sono finite, nel cast pare che ci sarà anche un noto conduttore di un giornale televisivo. (scopriamo tutti i dettagli nella pagina successiva)