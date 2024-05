Internazionali di Roma, Errani e Paolini illuminano il Foro Italico: sono in finale nel doppio

Internazionali di Roma, Errani e Paolini in finale nel doppio. Gli Internazionali d’Italia 2024, ufficialmente Internazionali BNL d’Italia per motivi di sponsorizzazione, sono un torneo di tennis giocato sulla terra rossa. Si tratta dell’81ª edizione degli Internazionali d’Italia facente parte della categoria ATP Tour Masters 1000 nell’ambito dell’ATP Tour 2024 e della categoria WTA 1000 nell’ambito del WTA Tour 2024. Sia il torneo maschile sia quello femminile si giocheranno al Foro Italico di Roma, in Italia, dall’8 al 19 maggio 2024. A 10 anni dall’ultima volta una coppia tutta italiana conquista la finale nel doppio femminile a Roma: Sara Errani e Jasmine Paolini liquidano in un’ora, con il punteggio di 6-1 6-2, le teste di serie n° 8, le americane Dolehide/Krawczyk. (Continua a leggere dopo le foto)

Sara Errani e Jasmine Paolini hanno conquistato l’ingresso in finale agli Internazionali BNL d’Italia. Per Sara e Jasmine è la quarta finale in coppia della carriera dopo Melbourne 1 (cemento) 2022, Monastir (cemento) 2023 e Linz (veloce indoor) lo scorso febbraio: dalla Tunisia e dall’Austria sono tornate con il trofeo. Sara ha dichiarato: “L’agonismo è sempre lo stesso come la passione enorme per questo sport. Sono felicissima, è stato un match perfetto: Jasmine è troppo forte! Ci abbiamo creduto per tutta la settimana ed anche il pubblico che ci ha sostenuto: ci vediamo domenica”. Jasmine ha aggiunto: “E’ bellissimo giocare con Sara, sembra banale dirlo ma è un onore”. Domenica Errani e Paolini si giocheranno il titolo con le vincenti della sfida tra la statunitense Coco Gauff e la neozelandese Erin Routliffe, terze favorite del seeding, e le cinesi Xinyu Wang e Saisai Zheng.