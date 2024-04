Inter, Zhang avrebbe l’accordo con Oaktree per rifinanziare il prestito: il retroscena

Il futuro dell’Inter verrà deciso a breve, più precisamente il prossimo 20 maggio 2024, quando scadrà il termine per rimborsare il fondo per il prestito. Al momento, tutto porta a credere che Zhang abbia intenzione di rinnovare l’accordo con Oaktree. Nulla è stato ancora definito nei dettagli, ma già spunta qualche indiscrezioni sulle intenzioni di Steven Zhang a proposito dell’accordo. (Continua dopo le foto)

Zhang si tiene l’Inter, le indiscrezioni sul nuovo accordo

Il presidente cinese Steven Zhang ha tempo fino al prossimo 20 maggio per rifinanziare il prestito da 350 milioni di euro con Oaktree. Secondo la Gazzetta dello Sport, l’intenzione di Zhang è quella di rinnovare l’accordo, con Oaktree disponibile. In questo modo Zhang proseguirà con il risanamento del club: il prossimo bilancio chiuderà con un rosso tra i 40 e i 50 milioni di euro, a fronte di un passivo di 245 milioni del 2021.

Dovrebbero però esserci alcuni cambiamenti rispetto ai termini stabiliti nel 2021 per il nuovo accordo. L’ipotesi più concreta è quella legata a un innalzamento del tasso di interesse, oggi pari al 12%. Altri dettagli andrebbero discussi. Zhang potrebbe restare al comando del club ma per termini più brevi, forse solo per un anno o due al massimo. Intanto, qualcun altro potrebbe farsi avanti per il futuro della società.