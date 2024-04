Il Napoli potrebbe perdere anche il capitano Giovanni Di Lorenzo. Il terzino è titubante e al termine della stagione potrebbe lasciare il club con il quale ha vinto lo scudetto. Ci sono molte squadre interessate al terzino del Napoli e della nazionale italiana. Di Lorenzo potrebbe anche restare in Serie A. (Continua…)

Di Lorenzo via da Napoli? Le squadre interessate

Al termine della stagione, Giovanni Di Lorenzo potrebbe salutare definitivamente il Napoli. Il terzino ad oggi ha vestito la maglia azzurra per cinque stagioni. È stato il capitano del Napoli che ha vinto lo scudetto e dopo trentatré anni ha alzato al cielo il trofeo che fu di Diego Armando Maradona. Di Lorenzo, però, pare voglia cambiare aria e alla finestra ci sono molti club, sia italiani che esteri.

In Europa, ad esempio, Atletico Madrid e Aston Villa sono interessate al terzino del Napoli. Se Di Lorenzo dovesse decidere di restare in Italia, invece, il capitano del Napoli potrebbe finire addirittura all’Inter. Per i tifosi azzurri sarebbe un brutto colpo, molto difficile da digerire.