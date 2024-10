Inter-Torino probabili formazioni del match di Serie A che si giocherà stasera alle 21 allo stadio “Meazza” di San Siro a Milano. L’anno scorso, il match Inter-Torino rappresentò la celebrazione definitiva dello scudetto, davanti a un pubblico entusiasta. Oggi, a distanza di cinque mesi, l’Inter si prepara ad affrontare nuovamente i granata, puntando a conquistare la terza vittoria di fila.

I nerazzurri vogliono dimostrare che i successi ottenuti contro Udinese e Stella Rossa non sono stati solo fortunate coincidenze e, soprattutto, intendono far capire al proprio pubblico che la mentalità in campionato è finalmente cambiata. Una vittoria in questo match sarebbe fondamentale per risalire in classifica e arrivare alla sosta con maggiore serenità, mantenendo o riducendo il distacco da Juventus e Napoli.

Dopo aver attuato un ampio turnover e effettuato sette cambi nella partita contro la Stella Rossa, Simone Inzaghi si prepara a reinserire alcuni dei suoi giocatori chiave per un incontro cruciale sia per la classifica che per il morale della squadra. Sommer, il portiere, rimane una certezza, mentre la linea difensiva potrebbe subire delle variazioni. Acerbi torna in campo, e si sta considerando l’inserimento di Bisseck, che probabilmente sostituirà Pavard per fronteggiare il robusto Duvan Zapata. Bastoni è confermato. Darmian e Dimarco, che hanno riposato completamente nella scorsa partita, potrebbero essere rilanciati. Thuram e Lautaro tornano a formare la coppia d’attacco, affiancati da Davide Frattesi, che si unisce a Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo. Barella sarà assente, portando il numero totale di cambi a sette rispetto alla partita contro la Stella Rossa. (continua dopo la foto)

Dal canto suo, Paolo Vanoli riporta in squadra Vanja Milinkovic-Savic, che aveva saltato la gara contro la Lazio. Paleari torna in panchina. Ci sono riflessioni sulla difesa, con Walukiewicz che potrebbe affiancare Saul Coco e la sorpresa Masina. Novità anche sugli esterni, con Lazaro che potrebbe posizionarsi a sinistra e Pedersen sull’altro lato. Nikola Vlasic, subentrato con successo come mezzala e autore di un assist contro la Lazio, potrebbe non partire titolare; Vanoli sembra preferire un approccio più difensivo, schierando Ilic e Tameze ai lati del regista Ricci. In attacco, Duvan Zapata è imprescindibile e dovrebbe essere affiancato da Ché Adams, che è in vantaggio su Sanabria. Schuurs rimane indisponibile, con un rientro previsto tra dicembre e gennaio.

INTER (3-5-2) – Sommer; Bisseck, Acerbi, Bastoni; Darmian, Frattesi, Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Lautaro, Thuram. All. Inzaghi.

TORINO (3-5-2) – Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Saul Coco, Masina; Pedersen, Tameze, Ricci, Ilic, Lazaro; Adams, Zapata. All. Vanoli.

