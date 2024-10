Inter-Stella Rossa 4-0. Non è stata una serata come le altre a San Siro: lo stadio, meno gremito e meno scenografico del solito, ha risentito delle recenti vicende di cronaca e del divieto di vendita dei biglietti ai tifosi ospiti. Nonostante ciò, i cori e il sostegno non sono mancati, soprattutto grazie a un Inter in versione Champions, che ha brillato nel secondo tempo. Dopo una prima frazione più complessa ed equilibrata del previsto, i nerazzurri hanno dominato la Stella Rossa, vincendo 4-0.

Come è andata la partita

La gara si è sbloccata con il gol di Calhanoglu, ma il protagonista indiscusso è stato Mehdi Taremi. Rientrato dagli spogliatoi in grande stile, l’ex attaccante del Porto ha realizzato due assist e segnato il suo primo gol in maglia nerazzurra su calcio di rigore. La sua prestazione lo ha reso il migliore in campo, in una serata in cui l’Inter di Simone Inzaghi ha risposto sul terreno di gioco a tutte le polemiche esterne, dimostrando solidità e carattere.

Questo 4-0 è la seconda vittoria consecutiva della stagione per i nerazzurri, replicando il risultato ottenuto contro l’Atalanta in campionato. Oltre ai tre punti, il successo contro la Stella Rossa è prezioso anche per la differenza reti, un elemento cruciale in una Champions League sempre più competitiva e difficile da decifrare.

Tra gli ospiti, il giovane Maksimovic ha mostrato sprazzi di talento, ma il secondo tempo ha messo in luce i limiti della squadra di Milojevic, incapace di reggere l’assalto dell’Inter. Ora, per i nerazzurri e Inzaghi, l’attenzione si sposta sulla prossima sfida di campionato contro il Torino, prima della pausa per le nazionali.

