Inter, brutte notizie per Simone Inzaghi: Dumfries si ferma, i tempi di recupero

La vittoria contro l’Atalanta ha permesso all’Inter di consolidare il primato in classifica, ma Simone Inzaghi deve fare i conti con l’emergenza esterni in vista della ripresa del campionato dopo la sosta per le Nazionali. Durante il match contro la Dea, Denzel Dumfries ha accusato un problema muscolare ed è stato costretto a lasciare il campo.

Inzaghi ha provato a rassicurare sulle condizioni dell’olandese: “Denzel ha avuto solo un indolenzimento, lui era tranquillo”, ha dichiarato nel post-partita. La Federcalcio olandese, dopo le visite mediche, ha però escluso il laterale dai convocati, segno che la situazione potrebbe essere più delicata del previsto.

Il rischio per Dumfries, uno degli uomini più in forma fra i nerazzurri, è uno stop di tre-quattro settimane, con l’obiettivo di recuperarlo per l’andata dei quarti di Champions League contro il Bayern Monaco, in programma l’8 aprile.

Anche Nicola Zalewski, inizialmente convocato dalla Polonia, sarà costretto a rinunciare a causa di un risentimento al soleo della gamba destra, problema riscontrato il 24 febbraio scorso. L’ex Roma dovrebbe comunque essere disponibile per la ripresa della Serie A, quando l’Inter affronterà l’Udinese.

Inter, la situazione degli infortunati

Se da un lato Dumfries resta in dubbio, dall’altro arrivano buone notizie su Federico Dimarco e Matteo Darmian. Il primo è in fase di recupero dal risentimento muscolare all’adduttore sinistro rimediato contro il Monza, mentre il secondo sta smaltendo la distrazione muscolare al semimembranoso della coscia destra accusata in Coppa Italia contro la Lazio.

Entrambi potrebbero essere disponibili contro l’Udinese, offrendo a Inzaghi soluzioni importanti sulle corsie laterali. Con l’Inter in corsa su tutti i fronti, il tecnico nerazzurro spera di non dover affrontare ulteriori defezioni tra i tanti giocatori impegnati con le rispettive Nazionali. Il rush finale della stagione è alle porte, e per affrontarlo al meglio serve l’intera rosa a disposizione.

