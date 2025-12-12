Inter, si infittisce il mistero Dumfries: fra infortunio, agente e clausola

Denzel Dumfries continua a preoccupare l’Inter. Un mese fa l’olandese rientrava dal ritiro della nazionale con quello che sembrava un semplice “problemino” alla caviglia”. L’obiettivo iniziale era il recupero per il derby contro il Milan, poi i tempi si sono allungati: Dumfries ha saltato già sei partite, tra cui Champions, Pisa, Como e la sfida di Coppa Italia contro il Venezia.

Il dolore persiste e ogni forzatura rischierebbe di rallentare il recupero, rendendo incerto il rientro. Domenica contro il Genoa sarà sicuramente assente, e sembra improbabile la sua presenza per la partenza della squadra in Arabia Saudita per la Supercoppa. (continua dopo la foto)

Chivu ha confermato: “Non so quando riavrò Denzel, ci vorrà un po’”, un “po’” che potrebbe tradursi in un ritorno solo tra la fine di Dicembre e metà gennaio, periodo ricco di impegni per l’Inter con le gare contro il Bologna, il Parma, il Napoli e il Lecce.

Dumfries oltre ai problemi fisici sta affrontando anche questioni extra-campo. Il cambio di procuratore è ufficiale: addio a Jorge Mendes, mentre non è ancora chiaro se il successore sarà Ali Barat. La scelta impone riflessioni sul futuro del giocatore, soprattutto considerando la clausola rescissoria da 25 milioni.

Formalmente scaduta a luglio, la clausola è “ciclica” e si rinnova automaticamente ogni anno, restando valida anche per la prossima estate. Questo significa che se dovesse arrivare una big europea, Dumfries potrebbe valutare la cessione. (continua dopo la foto)

Se, invece, si presentasse un club di livello inferiore, come il West Ham in passato, l’olandese rimarrebbe a Milano. Tra infortunio, cambio di agente e clausola, il presente di Dumfries si conferma complesso, e la sua situazione resta uno dei capitoli più delicati da affrontare per l’Inter in questa fase della stagione.

