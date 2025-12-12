Roma, tris al Celtic e Ferguson si scatena: qualificazione a un passo

La Roma fa la voce grossa al Celtic Park, vince 3-0 e mette una seria ipoteca sul passaggio del turno. La serata è segnata dalla miglior partita di Evan Ferguson da quando è arrivato nella capitale, con una doppietta che segue l’autorete iniziale di Scales. Gasperini si può finalmente godere una grande prestazione del su giovane centravanti.

“Non esistono simpatie o antipatie, ma solo prestazioni”, aveva spiegato l’allenatore in questi giorni: parole che l’irlandese ha ascoltato, evidentemente, e il risultato è stata una prestazione da vero protagonista sul campo. (continua dopo la foto)

Il tecnico cambia quasi mezza squadra per voltare pagina dopo le sconfitte con Napoli e Cagliari. Dentro Rensch, Pisilli, El Aynaoui, El Shaarawy e Ferguson. La Roma parte forte, tiene il baricentro alto e sfrutta il mismatch tecnico e tattico contro un Celtic modesto. Il vantaggio arriva subito: angolo di Soulé, colpo di testa di Scales nella sua porta. È l’inizio di un primo tempo di totale controllo, con occasioni per El Shaarawy, Soulé e Pisilli.

La Roma scappa con due giocate da centravanti vero di Ferguson: piattone su assist di Celik, poi stop e girata per il 3-0. Prima aveva sfiorato il gol centrando un palo esterno dopo un recupero di El Aynaoui. Nel finale del primo tempo, però, Hermoso trattiene Engels e causa un rigore: il Celtic spreca colpendo il palo, tenendo la Roma al sicuro. (continua dopo la foto)

Nella ripresa gli scozzesi provano a rimettersi in partita con i cambi: entrano Bernardo, Iheanacho, Donovan e poi Ralston. Pisilli fallisce il 4-0 (azione poi fermata per offside), mentre il Celtic crea due vere minacce con Iheanacho e McGregor. I giallorossi abbassano la pressione e concedono campo, ma senza andare davvero in difficoltà.

Nel finale Bailey segna ma è annullato per fuorigioco millimetrico, poi sfiora ancora il gol. C’è anche il rientro di Angelino, fermo dal 28 settembre: un dettaglio che fa sorridere Gasperini insieme alla vittoria e a una classifica ora molto più serena.

