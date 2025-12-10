Juventus al lavoro sul mercato: Palestra nel mirino, occhi su altri due giocatori

La Juventus intensifica il pressing su Marco Palestra, giovane esterno destro classe 2005 che continua a impressionare con prestazioni di spessore. Domenica all’Unipol Domus, uno scout bianconero ha seguito il ragazzo da vicino, confermando un interesse che dura dalla scorsa estate, quando i primi contatti erano stati avviati con l’agente Alessandro Lucci.

All’epoca, l’Atalanta chiedeva 25 milioni, cifra che oggi sembra più abbordabile grazie al girone d’andata di alto livello del laterale. La valutazione potrebbe comunque crescere nei prossimi mesi, anche per l’interesse del ct Rino Gattuso, intenzionato a convocarlo per i playoff di marzo.

La Juve ha monitorato anche il portiere Elia Caprile, pronto per il salto in una squadra di vertice a fine stagione. Inoltre, il club bianconero valuta il terzino serbo Adam Marusic, in scadenza con la Lazio. La trattativa per il rinnovo con Lotito non avanza, e il giocatore, interessato a un contratto triennale, sta sondando altre opportunità. Per giugno potrebbe diventare un’opzione concreta.

La strategia della Juve potrebbe ricordare quella adottata con Dejan Kulusevski, bloccato sei mesi prima del trasferimento a Torino e poi lasciato in prestito al Parma. Anche per Palestra il club potrebbe anticipare la concorrenza di Napoli, Inter e club inglesi per garantirsi un giovane talento di prospettiva.

La stagione di mercato entra così nel vivo, con la Juventus pronta a muoversi con decisione per rafforzare la rosa e programmare il futuro.