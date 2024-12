Inter, si ferma di nuovo Barella: quante partite dovrà saltare la stella del centrocampo nerazzurro

Nicolò Barella non ha partecipato alla rifinitura odierna ad Appiano Gentile, destando qualche preoccupazione in vista della sfida di Coppa Italia contro l’Udinese. Il centrocampista nerazzurro, uscito lunedì sera dall’Olimpico chiedendo il cambio per un problema agli adduttori della coscia, è costretto a fermarsi per recuperare al meglio.

Le prossime partite a rischio

Barella salterà sicuramente la gara di domani contro l’Udinese e appare improbabile il suo impiego nel match successivo contro il Como. Resta invece da valutare la sua disponibilità per la trasferta contro il Cagliari, in programma il 28 dicembre. Lo staff medico dell’Inter monitorerà la situazione nei prossimi giorni per accelerare il suo rientro.

Con Barella fermo ai box, toccherà a Davide Frattesi prendere il suo posto nel centrocampo nerazzurro. Questa situazione offre al giocatore ex Sassuolo l’opportunità di accumulare minuti e continuità, dimostrando di poter incidere anche in una fase delicata della stagione.

Nel frattempo, Barella ha già iniziato le terapie per recuperare il prima possibile e tornare a disposizione di Simone Inzaghi, che conta sul suo ritorno per affrontare il fitto calendario di fine anno e inizio 2025.

Leggi anche: