Inter, rivoluzione Oaktree: ecco cosa cambia

L’Inter, per volontà del suo nuovo proprietario, si prepara a vivere una fase di profonda trasformazione all’interno della società. La scossa che potrebbe cambiare il volto dell’organigramma nerazzurro è stata innescata da Oaktree, il fondo di investimento statunitense che è al comando del club dopo l’uscita di scena di Stephen Zhang.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, nei prossimi giorni potremmo assistere a una vera e propria rivoluzione, con l’uscita di importanti figure dirigenziali. Il primo grande cambiamento riguarderà Alessandro Antonello, attuale Ceo dell’area corporate dell’Inter. Antonello ha giocato un ruolo importante nella pianificazione del nuovo stadio, un progetto fondamentale per il futuro del club.

Nonostante queso, secondo le indiscrezioni la sua carriera potrebbe proseguire altrove, con la Roma che sarebbe molto interessata ad avvalersi delle sue competenze. La sua partenza segnerebbe l’inizio di una riorganizzazione interna più ampia, che coinvolgerebbe anche Luca Danovaro, Chief Marketing Officer, anch’esso indicato come possibile partente.

Questi cambiamenti riflettono un approccio strategico più ampio da parte di Oaktree, che mira a ottimizzare le aree corporate e di comunicazione. La revisione della struttura interna dell’Inter è essenziale per affrontare le sfide future e per migliorare la visibilità del club, specialmente in seguito alle tensioni legate alle indagini sugli ultras.

Inter, il progetto ambizioso di Oaktree

Un elemento chiave nell’ambizioso progetto di Oaktree è la realizzazione di un nuovo stadio, considerato indispensabile per il rafforzamento del brand Inter nel panorama calcistico globale. Un progetto che non solo rappresenta un’opportunità per attrarre nuovi tifosi, ma che diventerà anche una fonte di ricavi significativi per garantire una sostenibilità economica a lungo termine.

La volontà di concentrare risorse e competenze in questo settore evidenzia l’impegno del fondo, che sembra intenzionato a fare dell’Inter un club all’avanguardia. La tempesta che si prepara nei corridoi interni della società segna così l’inizio di una nuova era per il club. Le mosse di Oaktree hanno l’obiettivo di posizionare l’Inter in modo competitivo nel calcio mondiale.

