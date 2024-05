Inter nelle mani di Oaktree, i possibili piani per il futuro. Molto probabilmente a partire dal 22 Maggio 204 l’Inter avrà un nuovo proprietario. Con la scadenza dei termini per la restituzione del bond contratto da Steven Zhang nel 2021, Oaktree potrebbe prendere il controllo della società nerazzurra. Oaktree Capital Management, nota semplicemente come Oaktree, è una società statunitense di gestione patrimoniale specializzata in strategie di investimento alternative. Fondata nel 1995, è il più grande investitore di “titoli in difficoltà” al mondo ed è uno dei maggiori investitori di credito. (Continua a leggere dopo le foto)

L’Oaktree come governerà l’Inter? Come riportato da Sport Mediaset, a livello burocratico sarà sciolto l’attuale consiglio d’amministrazione nerazzurro con le dimissioni dei membri di Suning o, nel caso di resistenza di quest’ultimi, di dimissione della coppia di consiglieri che già faceva riferimento al fondo. A quel punto la gestione diventerà ordinaria e non straordinaria col presidente Zhang, o un organo di controllo al suo posto, che dovrà convocare una assemblea degli azionisti per eleggere il nuovo cda. Tutto questo dovrebbe avvenire in una ventina di giorni. Scaduti questi tempi e con una nuova organizzazione, l’Inter potrà tornare a lavorare al futuro, per cercare di tradurre concretamente lo slogan che ha fatto da sfondo al ventesimo scudetto e cioè “make room for more” (fate spazio per altri trofei).