Inter, Lookman: è rottura totale fra l’attaccante e l’Atalanta, il comunicato

Il mercato dell’Inter non si ferma: la dirigenza nerazzurra, decisa a consegnare a Chivu una rosa all’altezza della nuova stagione, punta a un rinforzo per reparto. Se in attacco il nome in cima alla lista resta Ademola Lookman, in mediana e in difesa si lavora su alternative concrete per alzare la qualità complessiva. Sugli scudi i nomi di Leoni del Parma, De Winter e Frendrup del Genoa.

Inter, così Lookman sui social:



Negli ultimi tre anni all’Atalanta, ho dato tutto me stesso.

Negli ultimi tre anni all'Atalanta, ho dato tutto me stesso. Non solo come calciatore, ma anche come persona. Ho sempre indossato questa maglia con orgoglio e cercato di rappresentare al meglio il club e la città di Bergamo con cuore, passione e…

La priorità, però, è risolvere il braccio di ferro con l’Atalanta per l’attaccante nigeriano, che ha deciso di rompere il silenzio. E lo ha fatto con parole che segnano una frattura netta con il club bergamasco. Con un lungo post pubblicato sui propri social, Lookman ha ufficializzato la sua rottura con l’Atalanta, dichiarando apertamente di voler lasciare la squadra di Juric. (continua dopo la foto)

“C’era un accordo: in caso di offerta congrua, mi avrebbero lasciato partire. Ora non capisco perché stiano bloccando tutto”, ha scritto. Il riferimento diretto è all’offerta dell’Inter, che ha messo sul tavolo 42 milioni più 3 di bonus, cifra che rientrerebbe nei parametri discussi nei mesi scorsi tra il giocatore e il club.

Lookman non nasconde la delusione: “Dopo tre anni straordinari, credo sia giunto il momento di cambiare. Mi sento trattato in maniera scadente come uomo e come professionista”. E ancora: “Ho sempre dato tutto, dentro e fuori dal campo. Ho rappresentato il club con orgoglio e dedizione, e pensavo che il patto stretto con la società fosse chiaro. Purtroppo non vedo altra scelta che chiedere ufficialmente la cessione”.

Nel suo lungo messaggio, l’eroe della finale di Europa League ripercorre anche i momenti più belli vissuti con la maglia nerazzurra: “Vincere a Dublino resterà uno dei ricordi più belli della mia carriera. Ho sentito l’amore dei tifosi fin dal primo giorno e ho cercato di ripagarlo sempre, anche quando dietro le quinte non era facile”. (continua dopo la foto)

L’epilogo, però, è segnato: “Dopo mesi di promesse non mantenute e un trattamento che ritengo ingiusto, non posso che prendere posizione. Ho presentato una richiesta di trasferimento formale. Ai tifosi dico: mi dispiace arrivare a questo punto. Ma credo sia giusto lottare per ciò che è meglio per me”.

L’Inter, ora, spera di sbloccare la situazione quanto prima. Ma la strada con l’Atalanta – che non ha fissato un prezzo ufficiale per il giocatore, anche se alcune voci parlano di una cifra minima di 50 milioni – si preannuncia ancora lunga e complicata.

