Inter-Lecce 2-0, buona la prima a San Siro per i nerazzurri

Inter-Lecce 2-0: dopo il pareggio contro il Genoa, la squadra di Inzaghi ottiene la prima vittoria stagionale in campionato battendo il Lecce 2-0. A San Siro, i nerazzurri iniziano il primo tempo con grande intensità , sbloccando subito la partita grazie a un colpo di testa di Darmian al 5′, su assist di Taremi. Successivamente, abbassano i ritmi e gestiscono la gara con calma. Nella ripresa, in controllo della situazione, i Campioni d’Italia creano un paio di buone occasioni con Thuram e poi sigillano il risultato con un rigore trasformato da Calhanoglu al 69′.

Darmian e Calhanoglu mettono la firma nella prima sfida a San Siro 🏟️🖤💙

Gli highlights di #InterLecce ↗️#ForzaInter — Inter ⭐⭐ (@Inter) August 24, 2024

“I ragazzi sono stati bravi perché giocare con questo caldo è molto difficile”, ha spiegato Simone Inzaghi, tecnico nerazzurro, ai microfoni di Sky Sport nell’immediato post-partita. “La fame ci vuole sempre, ma basta star tranquilli perché i ragazzi si stanno allenando bene”. “Dopo il pareggio di Genova non eravamo contenti perché vogliamo sempre vincere, ma a Marassi avevo già visto segnali positivi”, ha aggiunto. “Lautaro? Non so se ce la farà per la prossima partita. Insieme allo staff medico abbiamo deciso di non rischiarlo – ha continuato -. Lui avrebbe voluto giocare perché è generoso, ma siamo alle prime partite e ho la fortuna di avere anche altri giocatori. Ore cercheremo di recuperarlo per l’Atalanta”.