Inter, per Lautaro niente derby: come sta davvero il capitano nerazzurro

La Milano nerazzurra trattiene il fiato e si interroga. Lautaro Martinez non ci sarà nel derby di Coppa Italia, come annunciato da Simone Inzaghi alla vigilia. Un’assenza pesante, perché privarsi del proprio capitano nel momento decisivo della stagione non è mai un dettaglio, ma in questo caso è una scelta inevitabile per evitare rischi inutili.

Quanto peserà l'assenza di Lautaro Martinez contro il Milan: in 19 derby ha collezionato 9 goal e 4 assist ⚫️🔵https://t.co/W47Kj9VmDY — GOAL Italia (@GoalItalia) April 1, 2025

Il fastidio ai flessori non lascia scampo: il Toro non può ancora rientrare. Lo ha comunicato lui stesso, con il dispiacere di chi avrebbe voluto essere in campo a tutti i costi: “Ho fatto il massimo per esserci domani sera, ma purtroppo i tempi sono stretti. La stagione è lunga e i nostri obbiettivi sono ancora tanti. Ci vediamo presto in campo“.

Un messaggio che rassicura, ma che lascia anche un pizzico di amarezza. Perché Lautaro non è solo un attaccante, è il vero condottiero di questa Inter. Uno che non si tira mai indietro, che gioca anche quando non è al massimo, che lotta su ogni pallone con la furia di chi sa che indossare questa maglia significa dare tutto, sempre.

Senza il suo capitano, l’Inter perde un leader tecnico e mentale. Thuram e Arnautovic proveranno a non farlo rimpiangere, ma il suo peso nei derby è testimoniato dai numeri: 9 gol realizzati e 4 assist. L’argentino è il il giocatore in grado di cucire con sapienza il reparto centrale e quello offensivo. E la sua assenza si farà sentire.

Inzaghi sa che in questa fase della stagione non può permettersi di rischiare. Il vero obiettivo è avere il suo centravanti pronto per Parma, sabato, e soprattutto per le sfide decisive che attendono i nerazzurri nelle prossime settimane. L’Inter ha ancora tanto da giocarsi, e Lautaro sarà fondamentale per il rush finale della stagione.

Il suo stop è arrivato in un momento delicato, ma l’importante è non forzare i tempi per non rischiare ricadute. I tifosi lo aspettano, la squadra lo aspetta. Perché se c’è una cosa che il popolo nerazzurro sa, è che senza il suo Toro, l’Inter non è la stessa.

