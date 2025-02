Inter, Lautaro Martinez a rischio squalifica: cosa ha fatto dopo la gara con la Juve

Inter, Lautaro Martinez è finito al centro delle polemiche dopo la sconfitta dell’Inter contro la Juventus all’Allianz Stadium. Il capitano nerazzurro, visibilmente frustrato per il risultato, è stato ripreso dalle telecamere mentre pronunciava delle bestemmie a fine partita. Un episodio che potrebbe costargli una giornata di squalifica, come previsto dal regolamento, ma che potrebbe anche concludersi senza conseguenze disciplinari.

L’articolo 37 del Codice di Giustizia Sportiva è molto chiaro: “In caso di utilizzo di espressione blasfema, in occasione o durante la gara, è inflitta […] ai calciatori e ai tecnici, la sanzione minima della squalifica di una giornata”. Perché la squalifica venga applicata, è necessario che l’infrazione sia inequivocabile, ovvero documentata non solo dalle immagini, ma anche da una traccia audio chiara.

Non sarebbe la prima volta che un caso simile venga archiviato per assenza di prove audio. Un precedente significativo riguarda Bryan Cristante, centrocampista della Roma, che lo scorso maggio sembrava aver pronunciato una bestemmia durante Roma-Juventus. Anche in quel caso il labiale appariva evidente, ma senza un audio di supporto il giocatore non fu squalificato.

Inter, Lautaro Martinez: il precedente di Cristante

Diversa invece la situazione di Stefano Turati, portiere del Frosinone (ora al Monza), che nel 2023 fu squalificato per una bestemmia pronunciata contro il Napoli. La differenza? Il suo sfogo fu chiaramente catturato dai microfoni a bordo campo, rendendo impossibile ignorare la violazione.

Nel caso di Lautaro Martinez, le immagini diffuse da DAZN mostrano chiaramente il labiale del giocatore, ma non sono accompagnate da audio. Questo dettaglio potrebbe essere decisivo per evitare la squalifica, visto che il regolamento richiede una prova sonora chiara e inequivocabile.

Al momento, quindi, l’attaccante argentino, restando a ciò che è successo lo scorso anno con Cristante, dovrebbe evitare una squalifica. Resta da capire se la Procura Federale deciderà di aprire un’indagine per approfondire l’episodio, che resta comunque un pessimo esempio che l’attaccante nerazzurro avrebbe dovuto evitare.

Leggi anche: