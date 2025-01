Inter, la “gaffe” di Acerbi al suo matrimonio scatena i tifosi sul Web

Francesco Acerbi, difensore dell’Inter, ha coronato la sua storia d’amore con Claudia Scarpari, sua compagna dal 2020 e madre delle sue due figlie, Vittoria (nata nel 2021) e Nala (2023). La coppia si è conosciuta grazie ad amici comuni durante una vacanza al mare e, quattro anni dopo, ha detto “sì” in una cerimonia civile intima, con pochi invitati.

#Acerbi e la speciale dedica per la moglie: «Ti amo e lo farò per sempre» https://t.co/UlfsprlReQ #inter — InterNews24 (@news24_inter) January 8, 2025

Claudia Scarpari, originaria di Suzzara (Mantova), è un’avvocatessa di professione. Prima di incontrare Acerbi, non era una grande appassionata di calcio, ma oggi non si perde una partita del marito, sostenendolo con entusiasmo. Durante il matrimonio, Acerbi ha mostrato un lato tenero ma anche un po’ impacciato, scatenando l’ilarità dei presenti. Un momento che ha messo in luce la sua semplicità e genuinità, caratteristiche che lo rendono amato dentro e fuori dal campo.

Nel condividere la sua gioia sui social, Acerbi ha commesso un errore grammaticale che non è sfuggito ai tifosi. Nel post dedicato alla moglie, il calciatore ha scritto: “Amore quanto sei bella e quanto sono onorato di far parte della tua vita. Il sposarti è un passo per un unione ancora maggiore, per vivere per sempre insieme. Grazie per essere sempre al mio fianco… ti amo e ti amerò sempre”.

Il “il sposarti” è diventato subito virale, scatenando l’ironia del web, che come si sa non perdona, ma si diverte. Tra tanti auguri sinceri alla coppia, non sono mancate le frecciatine e le battute:

“Congratulazioni nonostante una grammatica rivedibile”, ha scritto un utente. “Lo sposarti suona meglio. Comunque, auguri, grande atleta!”, ha ribadito un altro. “Congratulazioni per ‘lo’ matrimonio…”, ha infierito un altro internauta. E c’è anche chi ha offerto aiuto ironico: “Mi candido come tutor per lo studio della lingua italiana. Sono serio e ho esperienza!”.

Nonostante tutto, molti fan si sono concentrati sul lato umano del calciatore. Un utente ha persino condiviso un aneddoto personale: “Ero in un ristorante con la mia famiglia quando sono arrivati Acerbi e la sua famiglia. Persone educate e gentili, ci siamo goduti la serata rispettando la loro privacy. Tantissima felicità a loro!”.

Acerbi ha dimostrato che anche una gaffe può rendere un momento intimo e personale ancora più autentico. La semplicità con cui affronta la vita, dentro e fuori dal campo, lo rende una figura amata dai tifosi e da chi lo conosce. Alla fine, il suo messaggio d’amore è arrivato forte e chiaro: Claudia e le loro figlie sono il suo tutto. Auguri ai neo-sposi, con o senza “il sposarti”!

Leggi anche: