Inter e Milan, inchiesta Ultras: al via gli interrogatori dei tesserati. Inzaghi sentito per primo

Ultras, sono iniziati gli interrogatori dei tesserati nell’ambito dell’inchiesta su alcuni dei capi supporter di Inter e Milan. Simone Inzaghi, allenatore dell’Inter, è il primo a essere stato convocato. Approfittando della pausa per le nazionali, infatti, i pm hanno deciso di ascoltare alcuni giocatori e allenatori come “persone informate sui fatti”.

Chiesta scorta per il pm dell'inchiesta ultras. La decisione è del procuratore di Milano Viola, con parere favorevole del procuratore nazionale antimafia Melillo. La misura di protezione sarà destinata al pubblico ministero Paolo Storari pic.twitter.com/wdf5NoZgxw — Tgr Rai Lombardia (@TgrRaiLombardia) October 4, 2024

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il tecnico nerazzurro dovrà rispondere ad alcune domande in merito a un’intercettazione in cui discuteva con Marco Ferdico, ex capo della Curva Nord, riguardo alla gestione dei biglietti per la finale di Champions League contro il Manchester City, giocata a giugno 2023.

Oltre al Mister nerazzurro, anche alcuni calciatori saranno convocati nei prossimi giorni. Tra questi spiccano Hakan Calhanoglu, Milan Skriniar (ora al PSG), Nicolò Barella e il difensore del Milan Davide Calabria. I giocatori verranno sentiti per chiarire i rapporti emersi dalle indagini tra loro e alcundegli ultrà arrestati.

Inter e Milan chi sarà sentito nei prossimi giorni

In particolare, sono stati segnalati un incontro tra Calabria e Luca Lucci, capo della Curva Sud, e un altro tra Calhanoglu e il direttivo della curva nerazzurra. Non solo i giocatori, ma anche altre figure di spicco dell’Inter saranno ascoltate. Javier Zanetti, vicepresidente del club, e l’ex difensore Marco Materazzi sono stati citati nelle indagini e saranno sentiti nei prossimi giorni.

Il loro coinvolgimento è legato al rapporto con i capi ultras, emerso da intercettazioni e testimonianze. L’inchiesta si concentrerà dunque su questi punti cardine, che rappresentano un passaggio cruciale per chiarire i legami tra alcuni esponenti del mondo del calcio e le frange più radicali del tifo organizzato.

