Inter, Dimarco attacca Inzaghi: “Dura entrare in forma se esci sempre dopo 60 minuti”

L’Inter di Chivu entra in una nuova fase di crescita tra campionato e Champions. Dopo la convincente vittoria sul campo dell’Ajax e i successi contro Sassuolo e Cagliari, domani i nerazzurri ospiteranno lo Slavia Praga a San Siro con l’obiettivo di rilanciare la propria corsa europea.

Il clima in casa nerazzurra è positivo, ma è arrivata un’inattesa attacco verso Simone Inzaghi da parte di uno degli uomini più rappresentativi della squadra. In conferenza stampa, Federico Dimarco ha fatto partire una stoccata diretta al suo ex allenatore Simone Inzaghi.

“Io mi sono sempre allenato al 100%. Quella di sostituirmi sempre prima della fine è stata solo una scelta dell’allenatore. Giocare più spesso 90’ aiuta a crescere di condizione piuttosto che uscire matematicamente dopo 60 minuti…”. La dichiarazione evidenzia come il nuovo ciclo sotto Chivu stia ridando fiducia e continuità al laterale nerazzurro.

A fare da fulcro tecnico ci pensa Cristian Chivu, che non ammette cali di tensione: “La Champions non è mai semplice, bisognerà fare la partita cercando di essere dominanti. Ci sono avversari forti che vogliono fare la partita”. La scelta del tecnico rumeno di riportare Sommer tra i pali rappresenta un segnale chiaro di fiducia e stabilità, elemento fondamentale per affrontare gli impegni europei. (continua dopo la foto)

Dimarco ha poi sottolineato il valore del nuovo approccio: “Chivu ci sta dando tanto. Mi sta aiutando a ritrovare la fiducia che avevo perso in questi mesi. Siamo ripartiti da zero con un nuovo allenatore e nuovi stimoli, dobbiamo seguirlo nel migliore dei modi”.

L’Inter punta ora a consolidare una nuova identità: equilibrio tra giovani e veterani, gestione della condizione fisica e mentalità vincente. Il match contro lo Slavia Praga diventa un banco di prova fondamentale per testare quanto la squadra abbia assimilato gli insegnamenti di Chivu e quanto Dimarco, ritrovata continuità, possa finalmente esprimere il suo potenziale pieno.

