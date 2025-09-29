Home | San Siro, è il giorno decisivo: oggi il voto, Milan e Inter in attesa fra due possibili scenari

Milano si ferma in attesa del verdetto sul futuro di San Siro. Milan e Inter incrociano le dita, mentre il Consiglio comunale decide se approvare la vendita dello storico stadio e delle aree circostanti. Dopo mesi di attesa, è arrivato il momento della verità: il destino dell’impianto simbolo del calcio italiano sarà deciso in serata, tra ottimismo crescente e tensione palpabile.

San Siro, l’ora della verità: a Milano il voto che decide il futuro dello stadio

Il Consiglio comunale di Milano, composto da 49 membri, deve raggiungere una maggioranza di 25 voti per approvare la delibera di cessione di San Siro ai club e del relativo sviluppo urbanistico. Tutti i voti favorevoli provengono dalla maggioranza di centrosinistra, con 23 garantiti e due indecisi, Marco Fumagalli e Monica Romano, che potrebbero aver cambiato idea dopo le modifiche al testo approvate nel weekend.

Non mancano possibili colpi di scena: qualche contrario potrebbe uscire dall’aula o astenersi, abbassando il numero di sì necessari. La presenza fisica dei consiglieri sarà quindi fondamentale, con possibilità che la seduta si protragga fino a tarda notte.

In caso di approvazione, i club avranno tempo fino al 10 novembre per arrivare al rogito. Da quel momento potranno iniziare i lavori per costruire il nuovo impianto nell’area dei parcheggi, con demolizione graduale del vecchio stadio, mantenendo la zona Sud-Est come previsto dal progetto. San Siro continuerà a ospitare le partite di Milan e Inter e la cerimonia di apertura dei Giochi invernali del 2026, mentre Manica e Foster + Partners definiranno struttura, design e forme del nuovo stadio. (continua dopo la foto)

L’obiettivo è avere l’impianto pronto per il 2030, in vista dell’Europeo 2032. La porzione rimanente dello storico Meazza potrebbe ospitare uffici, aree commerciali e un museo dedicato. Attenzione però: il sì non chiude la partita politica: sono previsti numerosi ricorsi dei contrari in tribunale.

Se il Consiglio boccerà la delibera, Milan e Inter dovranno cercare soluzioni alternative. Il Milan potrebbe riaprire il dossier San Donato, dove ha già investito 55 milioni, mentre l’Inter potrebbe valutare di costruire congiuntamente nell’area, dividendo i costi elevati.

Realizzare un nuovo stadio entro il 2030 diventerebbe però complicato, con possibili ripercussioni sull’Europeo 2032: Milano rischierebbe di perdere le partite principali, che potrebbero essere spostate a Torino, Roma, Udine o Cagliari.

San Siro, due ipotesi per il futuro

Il ministro per lo Sport e i Giovani, Abodi, ha sottolineato l’importanza dell’opportunità: “Mi aspetto che anche per lo stadio ci sia la capacità di una trasformazione di Milano. La componente sportiva è rimasta indietro rispetto alla trasformazione urbana. Mi auguro che si sappia apprezzare un’opportunità che prevede investimenti privati per un miliardo e mezzo, a beneficio del calcio e dell’economia della città. Un Europeo senza Milano? È un rischio che stiamo correndo“.

Il destino di San Siro sarà deciso tra poche ore, tra ottimismo per il sì e scenari complessi in caso di no. Tra ricorsi, voti incerti e interessi politici, Milano si prepara a vivere un lunedì di attesa che potrebbe segnare un nuovo capitolo della sua storia sportiva e urbana.

