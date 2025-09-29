Home | Inter, grave lutto: è morto il padre di Javier Zanetti, il cordoglio di tifosi e società

Un grave lutto ha colpito l’Inter e il suo vicepresidente. Nelle scorse ore è scomparso Rodolfo Zanetti, padre di Javier, storico capitano e oggi dirigente del club nerazzurro. La notizia è stata diffusa nella mattinata di oggi attraverso un comunicato ufficiale.

Nel testo la società ha voluto esprimere la vicinanza e l’affetto dell’intero club, compreso di giocatori e dirigenza, in questo momento di profondo dolore per uno dei simboli più rappresentativi della storia interista.

Nel messaggio diffuso dal club si legge: “L’Inter esprime il proprio cordoglio e si stringe attorno al vicepresidente Javier Zanetti per la scomparsa del padre Rodolfo. A lui l’abbraccio di tutta la famiglia nerazzurra e della Proprietà”. Con queste parole, la società ha voluto rendere pubblico l’affetto verso il suo dirigente e la sua famiglia, sottolineando l’impatto umano e professionale che Zanetti ha avuto e continua ad avere nel mondo interista.

Inter, la vicinanza dei tifosi a Javier Zanetti

Il club e i suoi tifosi si sono uniti al dolore della famiglia, ricordando il lungo percorso di Javier con la maglia dell’Inter, prima da calciatore e poi da dirigente, culminato con la conquista della storica Champions League del 2010.

Da sempre punto di riferimento per professionalità e attaccamento ai colori nerazzurri, Zanetti riceve in queste ore centinaia di messaggi di vicinanza anche dai tifosi, a testimonianza del legame profondo che lo lega non solo al club ma anche a chi lo ha ammirato dentro e fuori dal campo.

