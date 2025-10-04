Inter-Cremonese, le scelte di Chivu: chi in attacco al posto dell’infortunato Thuram

Potrebbero essere due i volti nuovi nell’undici titolare dell’Inter che affronterà la Cremonese. Secondo quanto riportato da FcInter1908.it, Chivu è pronto a concedere la prima maglia da titolare stagionale a Bonny e Davide Frattesi.
Il giovane attaccante francese prenderà il posto di Marcus Thuram, a cui verrà concesso un turno di riposo, mentre il centrocampista ex Sassuolo tornerà dal primo minuto dopo aver superato completamente i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori nel match di Champions League contro lo Slavia Praga.
Mister Chivu in conferenza stampa 🎤#ForzaInter #InterCremonese pic.twitter.com/JAUMzKuu5b— Inter ⭐⭐ (@Inter) October 3, 2025
Frattesi in campo, Barella al posto di Calhanoglu
A fargli spazio non sarà Nicolò Barella, che resterà regolarmente titolare ma con un diverso ruolo. L’ex Cagliari, infatti, dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu in regia: il turco, uscito acciaccato dalla sfida di coppa, sarà risparmiato da Chivu in vista dei prossimi impegni.
A completare il centrocampo ci sarà Henrikh Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. Nessun cambio invece tra i pali, dove Sommer continuerà a guidare la retroguardia.
La probabile formazione dell’Inter
Ecco la probabile formazione per Inter-Cremonese:
INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.