Inter-Cremonese, le scelte di Chivu: chi in attacco al posto dell’infortunato Thuram

Potrebbero essere due i volti nuovi nell’undici titolare dell’Inter che affronterà la Cremonese. Secondo quanto riportato da FcInter1908.it, Chivu è pronto a concedere la prima maglia da titolare stagionale a Bonny e Davide Frattesi.

Il giovane attaccante francese prenderà il posto di Marcus Thuram, a cui verrà concesso un turno di riposo, mentre il centrocampista ex Sassuolo tornerà dal primo minuto dopo aver superato completamente i problemi fisici che lo avevano tenuto fuori nel match di Champions League contro lo Slavia Praga.

Frattesi in campo, Barella al posto di Calhanoglu

A fargli spazio non sarà Nicolò Barella, che resterà regolarmente titolare ma con un diverso ruolo. L’ex Cagliari, infatti, dovrebbe prendere il posto di Calhanoglu in regia: il turco, uscito acciaccato dalla sfida di coppa, sarà risparmiato da Chivu in vista dei prossimi impegni.

A completare il centrocampo ci sarà Henrikh Mkhitaryan, mentre sulle fasce agiranno Dumfries e Dimarco. Nessun cambio invece tra i pali, dove Sommer continuerà a guidare la retroguardia.

La probabile formazione dell’Inter

Ecco la probabile formazione per Inter-Cremonese:

INTER (3-5-2): Sommer; Akanji, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Frattesi, Barella, Mkhitaryan, Dimarco; Bonny, Lautaro.