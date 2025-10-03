Il Sassuolo di Grosso adesso vola davvero: vittoria a Verona nel segno di Pinamonti

Doveva essere la serata di Domenico Berardi, a un passo dai 150 gol con il Sassuolo, ma il capitano neroverde non ha potuto giocare per un problema fisico. Così il protagonista dell’anticipo del venerdì sera è diventato Andrea Pinamonti, inizialmente in negativo per un rigore calciato male e respinto da Montipò, poi decisivo nel ribadire in rete la ribattuta che ha dato la vittoria per 1-0 ai suoi.

Colpo del Sassuolo a Verona (0-1): decide un gol di Pinamonti, terzo successo per Grosso https://t.co/0Mmcy51PmS — Repubblica (@repubblica) October 3, 2025

Per la squadra di Fabio Grosso arrivano così altri tre punti preziosi che portano i neroverdi a quota 9 punti, mentre il Verona di Zanetti resta ultimo e ancora senza vittorie: la prossima pausa per le nazionali vedrà sicuramente un confronto interno alla società per analizzare il momento molto difficile per i gialloblù.

La gara parte con l’intensità voluta da Zanetti, che ordina pressione costante a tutto campo. Il Sassuolo cerca invece di costruire dal basso, con qualche rischio. La prima vera occasione capita agli ospiti: Doig sfonda a sinistra e serve Pinamonti, ma l’intervento provvidenziale di Frese salva i gialloblù.

Il Verona prova a colpire da fermo: un tocco di mano di Volpato in area porta Fourneau a concedere un rigore, poi annullato dal Var per un fallo precedente su Muric. La tensione resta alta, ma il primo tempo si chiude senza reti, con tanti duelli a centrocampo e pochissime occasioni pulite.

La ripresa si apre in sordina, ma i cambi di Grosso cambiano la partita. Fadera entra e spacca il match: prima guadagna una punizione al limite, poi costringe Serdar a un intervento scomposto che porta al rigore del 71’. Dal dischetto Pinamonti calcia centrale, Montipò respinge, ma il numero 9 neroverde è rapido a insaccare sulla ribattuta.

Nel finale il Verona tenta l’assalto con tutte le punte a disposizione, ma lo fa senza lucidità. Il Sassuolo resiste fino al 97’, conquistando una vittoria fondamentale in chiave salvezza. Fischiatissimo l’ex Grosso, che però lascia il campo con tre punti in tasca.

